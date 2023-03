"Cari tifosi, il Fano è mio e me lo tengo"

Il Fano è mio e lo gestisco come dico io. È questa in estrema sintesi la conclusione del confronto di oltre un’ora del presidente dell’Alma Mario Russo con i rappresentati dei club granata Forza Alma, Panthers ‘77 e Ultras Fano, confronto vivace e ricco di domande da parte dei tifosi alle quali il presidente Russo ha risposto dando ogni volta la sua spiegazione. Rispetto al "terremoto" che si è avuto la scorsa settimana con le dimissioni di alcuni dirigenti, il patron ha parlato di considerazioni sulla sua persona dentro e fuori della società, un gossip, insomma, che non gli è affatto piaciuto. "Qualcuno ha usato un epiteto nei miei confronti – ha detto – e poi se decide di dimettersi, il sottoscritto, che non ha mai mandato via nessuno, questa volta le dimissioni le ha accettate. Per troppe volte ho fatto finta di non sentire". C’è poi da spiegare invece il licenziamento del direttore sportivo Rino D’Agnelli, con un modo che non è piaciuto ai tifosi, come è stato sottolineato durante l’incontro. "Durante l’anno – ha risposto il presidente Russo – c’erano già state divergenze di vedute. Anche nei matrimoni si divorzia, per cui se non si va d’accordo, allora è meglio separarsi". Una novità sul progetto del centro sportivo al campo dei Militari viene dalla conferma che che il Fano sta preparando le integrazioni richieste nella Conferenza dei servizi per procedere eventualmente alla realizzazione della struttura. Sulla domanda riguardo al dialogo esistente tra la società di via Toscanini e l’Amministrazione comunale, il presidente Russo sottolinea: "Faccio tutto quello che ci è stato chiesto e poi vediamo. Presuntuosamente posso dire che sono andato avanti senza l’Amministrazione comunale, ma nel momento in cui si dovesse voltare pagina e ci dovesse essere collaborazione sono il primo a rallegrarmi. Oggi come oggi il dialogo passa solo attraverso gli atti ufficiali". Ai tifosi Russo ha detto che non gli sono piaciuti i cori contro il vicepresidente Mattucci, il direttore Fedele e il dirigente Pantaleoni. "Avrei preferito che li aveste fatti a me – ha detto – sono persone che mi danno una mano e a cui sono legato da amicizia. Capisco che non vi posso imporre i miei collaboratori, però evitiamo di metterli in difficoltà perché se vanno via loro create un problema a me e quindi al Fano". Infine sulla misteriosa trattativa con il fondo americano proprietario del Cesena, il presidente Russo ha riassunto la vicenda del caso con l’avvocato Orciani. "Non so che ci facevano allo stadio", ha detto, aggiungendo poi: "Non erano le persone alle quali avrei ceduto la società".

Silvano Clappis