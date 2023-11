Carloni lancia l’Acqualagna. Il Lunano saluta la Coppa

0

ACQUALAGNA

1

: Corbolotti, Bosoi (24’st Ceregini), Ercolani (17’st Giovanetti), Portogallo, Micheli, Calabresi (1’st Nobili), Filippini, Seck (1’st Schiaratura C.), Penserini (8’st Mancini N.), Schiaratura S., Gianotti. All.: Fabbri ACQUALAGNA: Monte T., Ciampiconi, Smacchia, Dimuccio, Orlandi (17’st Foresto), Stefani, Grilli, Giovanelli Fraternali (34’st Marcucci), Monte Y. (17’st Ferraraccio), Marini (17’st Cazzola), Carloni (30’st Ottaviani). All.: Salvi

Arbitro: Peyla di Pesaro

Rete: 8’st Carloni

Il calendario mette in scena il primo di due incroci in appena dieci giorni fra Lunano e Falco Acqualagna. Questa partita di coppa di Prima Categoria è l’occasione per sperimentare e far riposare i giocatori più affaticati. Non manca comunque l’agonismo e dopo appena dieci minuti Carloni si procura un rigore dubbio per un tamponamento di Bosoi. Il numero 11 ospite viene tuttavia ipnotizzato da un ottimo Corbolotti che respinge la sfera. Subito dopo occasione ghiotta per i padroni di casa, con un cross basso di Gianotti mancato per un soffio da due compagni. Al quarto d’ora, Seck colpisce di testa ma trova il palo. Sul finale traversone basso di Filippini non trova nessuno e finisce sul fondo. Nella ripresa parte meglio l’Acqualagna che infatti all’8’ trova il vantaggio grazie a un contropiede iniziato e finalizzato da Carloni con un tiro sul quale non può nulla Corbolotti. Il match si incattivisce e vengono meno le occasioni da rete: le uniche degne di nota sono un destro incrociato sul secondo palo di Foresta terminato largo e una traversa di Cazzola su punzione. Termina dunque l’avventura del Lunano in Coppa Marche, mentre ai rossoblu servirà una vittoria contro il Senigallia per andare avanti. Ultimo incontro del triangolare: Acqualagna-Senigallia mercoledì 29 novembre.

Coppa Marche Seconda Categoria - Sedicesimi di finale: Andata Atletico Luceoli-Frontonese 2-1; ritorno Frontonese-Atletico Luceoli 1-7: qualificata Atletico Luceoli.

Andata Muraglia-Argignano 2-3; ritorno Argignano-Muraglia 0-3: qualificata: Muraglia.