Carlton Myers ambassador delle F8

Presentate ieri a Torino, nella splendida cornice di Palazzo Madama, le Final Eight di Coppa Italia 2023 con Carlton Myers ambassador della manifestazione: "Sono emozionato, non più abituato alla ribalta e poi il mio legame con questo trofeo è speciale perché è il primo che ho vinto, in tarda età, dopo aver sofferto" ha confessato il campione riminese che nella Vuelle ha aperto e chiuso la sua straordinaria carriera ad alto livello e oggi segue i ragazzi under 15. E’ la 47ª edizione della Coppa Italia, la 24ª da quando è stata introdotta la Final Eight. A ruba i biglietti per il week-end che assegnerà il trofeo: la finale è già sold-out, la semifinale quasi, restano a disposizione invece biglietti per i quarti di finale di mercoledì e giovedì.