Carpegna Prosciutto Pesaro – Germani Brescia 88-79, Daye più Tambone e si torna a vincere

Vuelle Carpegna Prosciutto vs Germani Brescia LBA

Pesaro 18 marzo 2023 - Come Carnazza in Amarcord di Federico Fellini, Matteo Tambone ha ritrovato il cancello di casa dopo aver vagato per oltre un mese in mezzo alla nebbia. Perché è stato lui il grande e vero protagonista della vittoria della Carpegna Prosciutto contro la Germani Brescia (88 a 79). Vittoria molto più larga di quello che il punteggio finale dica. Tre sue bombe ad inizio dell'ultimo quarto hanno completamente spezzato le gambe alla formazione di Magro. E Pesaro si prende la sua bella rivincita dopo la sberla presa in Coppa Italia a Torino. Non solo. Perché Pesaro con questa vittoria spazza via anche i fantasmi di una crisi, perché arrivava a questo delicato match con tre sconfitte alle spalle e tutte pesanti. Palasport, come sempre accade in queste ultime settimane, stipato di tifosi (oltre 4500 spettatori) anche perché c'era l'esordio in maglia biancorossa di Austin Daye.

Che ha fatto la sua parte non sbagliando nemmeno un tiro libero che ha avuto a disposizione ( 9 su 9), così come ha fatto la sua parte Delfino che ha deliziato il pubblico, al di là di un importante tiro pesante nel finale, con tre palle portate via in palleggio alle guardie bresciane.

Un match quello che ha messo di fronte Pesaro e Brescia che ha viaggiato su due binari: un primo tempo fondalmente nelle mani della formazione ospite grazie soprattutto a Della Valle e a Petruccelli, ed una seconda parte della gara invece tutto di marca pesarese, soprattutto nell'ultimo quarto quando la mira dei giocatori della formazione di Magro sono andate un po' scemando. Un Repesa che ha cercato nel corso del match la giusta alchimia tra i talenti in attacco e cioè Daye, Delfino e Moretti, e gli uomini di fatica come appunto Tambone ed anche Gudmundsson.

Ed anche Totè che si è ben alternato a Kravic sotto i tabelloni tanto che il coach croato lo ha tenuto in campo negli ultimi e più delicati dieci minuti della gara. Nella prima frazione di gioco la formazione padrone di casa ha avuto un apporto molto buono sia da Moretti, pressoché perfetto in attacco, così come da Cheatham, mentre non è ancora tornato in palla Rahkman che chiude il match con 8 punti segnati con 3 su 6 al tiro e con 0 su 2 ai liberi. Va detto che alla guardia biancorossa vengono assegnati 10 assist. ma con che criterio vengono assegnati gli assist è un vero mistero. Un match molto atteso questo con Brescia anche perché nel corso della settimana è arrivato a Pesaro Austin Daye, una specie di salvatore della patria anche alla luce della difficoltà che aveva incontrato la formazione biancorossa nel corso degli ultimi incontri. Repesa lo ha dosato nel corso della partita senza mai forzare la sua prestazione e il figlio di Darren, l'uomo degli scudetti, ha portato a casa la sua fetta di vittoria confermandosi pericolosissimo in fase offensiva, dove ha raccolto falli che lo hanno mandato in lunetta.

Tira un sospiro di sollievo anche la società che nel corso delle ultime settimane, soprattutto dopo l'infortunio a Charalampopoulos, sentiva sopra le spalle il fiato dei tifosi che chiedevano a gran voce un rinforzo che si è poi concretizzato nell'arrivo di Austin Daye arrivato a Pesaro proveniente da Taiwan, dall'altra parte del mondo, dove era finito dopo aver rotto il contratto con Venezia.

Tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 7, Abdur-Rahkman 8, Visconti 5, Moretti 12, Tambone 12, Stazzonelli, Daye 14, Gudmundsson 2, Toté 8, Cheatham 12, Delfino 8. Allenatore: Repesa.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 10, Massinburg 5, Nikolic 3, Della Valle 14, Petruccelli 22, Cobbins 2, Odiase 11, Burns 2, Laquintana ne, Cournooh 2, Moss 8, Akele. Allenatore: Magro. ARBITRI: Sahin, Perciavalle, Di Francesco. NOTE: parziali 18-22, 35-37, 59-59. Tiri liberi: Pesaro 23/29, Brescia 12/21. Usciti per cinque falli: Visconti, Gabriel.