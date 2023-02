Carpegna Prosciutto Pesaro batte Varese 84-80 e vola in semifinale di Coppa Italia

Pesaro - Varese 84-80

Torino 15 febbraio 2023 - Vola in semifinale la Carpegna Prosciutto. Ha battuto al termine di una gara tiratissima Varese per 84 a 80. Ha vinto la formazione di Repesa nuotando controcorrente perché oltre alla mancanza di Moretti, è scesa in campo con Cheatham a mezzo servizio per una influenza e con Rahkman, e cioè la sua arma letale, che in attacco si è perso. Mai veramente in gara, la sua guardia americana, in tutto l’arco della gara e con qualche conclusione forzata nel finale anche se nel conto bisogna metterci anche un canestro importante.



Adesso, tra la festa generale dei tifosi arrivati fino a Torino per sostenere la loro formazione, la squadra pesarese scenderà in campo sabato alle 20,45 per affrontare la Germani Brescia che ha buttato fuori a sorpresa dal torneo l’Armani Milano.



Una gara, quella di Pesaro, contro Varese, che dopo una partenza sprint nel primo quarto (29 a 12) si è incanalata in un sostanziale equilibrio anche se la formazione lombarda, fatta ecceizione per una occasione (62 a 64) non ha mai messo la testa avanti. Anzi ha dovuto sempre ricucire gli allunghi, anche se piccoli, della formazione pesarese che ha potuto contare su un Charalampopoulos davvero su livelli molto alti anche al tiro (5 su 7 e 2 su 3), quindi su un Delfino che è stato sempre di aiuto per i compagni senza mai forzare. Importante soprattutto il contributo che nel match ha dato Gudmundsson, il francobollo, che si è appiccato sopra uno dei play più temibili del campionato e cioè Ross, limitandolo fortemente. Non solo questo perché ad una manciata di secondi dal termine ha messo dentro il tiro libero che ha chiuso il match portando Pesaro sopra di 4 punti.



Ha nuotato contro corrente Pesaro ma da parte di tutti i suoi giocatori c’è stato un grande impegno, soprattutto sotto il profilo difensivo, cercando di limitare una squadra, Varese, che fa dei suoi alti bottini offensivi l’arma vincente. Due giorni davanti prima della semifinale con Brescia per cui occorrerà capire se Repesa riuscirà a recuperare Moretti e rimettere in piedi anche Cheatham.

Tabellino

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 6, Abdur-Rahkman 13, Visconti 2, Moretti ne, Tambone 11, Stazzonelli ne, Gudmundsson 13, Charalampopoulos 20, Totè, Cheatham 7, Delfino 12. Allenatore: Repesa

OPENJOBMETIS VARESE: Ross 17, Woldetensae 3, De Nicolao, Reyes 2, Librizzi ne, Virginio ne, Ferrero 13, Brown 14, Caruso 2, Owens 11, Johnson 18. ARBITRI: Mazzoni-Borgioni-Gonella NOTE: parzali 29-12, 44-35, 67-64. Tiri liberi: Pesaro 21/28, Varese 21/26. Usciti per falli Johnson.