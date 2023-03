Carpegna si affida a Lazzarini: in campo ci sono i suoi due figli

Il super derby tra Peglio-Santa Cecilia Urbania ha visto prevalere quest’ultimi e ora in classifica il Peglio è al comando con 52 punti e il Santa Cecilia dietro a quota 47. Terza (a meno 10) la Vadese. Quarto (a meno 17) il Cà Gallo, quinto (a meno 19) l’Atletico Luceoli Cantiano, segue l’Apecchio che nel girone di ritorno ha trovato il giusto passo dopo l’avvio sofferto: ora è vicino ai playoff. Ultimo lo Schieti.

I numeri. L’attacco migliore è del Peglio (47 reti), il peggiore dell’Avis Sassocorvaro (20). La difesa migliore è del Santa Cecilia (18). Per la Vadese solo tre pareggi, 13 vittorie e 6 sconfitte.

Esonero. Dopo la sconfitta di sabato contro l’Isola di Fano il Carpegna ha esonerato l’allenatore Grassi sostituendolo con Stefano Lazzarini che torna a distanza di tre anni quando salvò il Carpegna nell’ epico lo spareggio playout con le Pole. Mister Lazzarini nella rosa del Carpegna trova anche i figli Lorenzo centrale difensivo e Marco capitano centrocampista.

I bomber: 21 gol Neri (Montecerignone), 14 reti; El Kheir (Piandirose), 13 reti: Bozzi (Santa Cecilia), 12 reti: Scopa (Peglio). 11 reti: Lucarini (Atletico Luceoli) e Smacchia (Viridissima Apecchio) e Politi (Ca Gallo). 8 reti: Lanci (Tavoleto), De Bartoli (Vis Canavaccio), Monti (Carpegna), Sinjari (Tavoleto), Serafini (Tavoleto), 7 reti: Bernardini (Atletico Luceoli) e Bravi (Atletico Luceoli).

Girone B. Usav Pisaurum nuova capolista I pesaresi di mister Clementoni guidano la classifica con 2 punti di vantaggio sul duo Senigallia-Cuccurano. In zona playoff anche il Villa Ceccolini (a meno 8 dall’Usav) e il Pontesasso (a meno 9). In fondo alla graduatoria soffrono la Torre San Marco e i Tre Castelli, ultimi con solo sei punti.

I numeri. L’attacco più prolifico con 48 gol all’attivo è quello del Cuccurano, segue con 46 marcature il Villa Ceccolini. Il Della Rovere ha la difesa meno perforata del girone (solo 18 gol subiti) e il record di pareggi (10). Solo 18 le reti all’attivo per il River Urbinelli, 21 quelle reti realizzate nell’ultimo fine settimana.

I bomber. 14 gol Serrani (Senigallia Calcio), 13: Campanelli (Della Rovere) e Grossi (Trecastelli), 12: Sartini (Pontesasso), 11: Cela (Arzilla), 10: Fini (Hellas Pesaro) e Cabello (Muraglia), 8: Andretta (Villa Ceccolini) e Lamghari (River Urbinelli), 7: Sabatinelli (Cuccurano), Muratori (Real Gimarra), Trufelli (Hellas Pesaro), Tartaglia (Usav Pisaurum) e Papi (Villa Ceccolini).

La squadra della settimana (girone A e B). 1)Fabbri (V. Apecchio), 2) Gasparoli (Real Gimarra), 3) Piccinini (Monte Porzio), 4)Manenti (O.Macerata Feltria), 5)Saltarelli (Ca’ Gallo), 6)Bonci (Isola di Fano), 7)Giovanelli (Cuccurano), 8)Bravi (Vadese), 9)Papi (Villa Ceccolini), 10)Barbaresi (Usav Pisaurum), 11)Campanelli (Arzilla). All. Augusto Lulli (V.Apecchio). Arbitro Pucci di Pesaro (Real Gimarra- Monte Porzio).

Promozione, recupero. Urbania-Vigor Castelfidardo che non si giocata sabato scorso per un malore dell’arbitro sarà recuperata mercoledì 22 marzo alle ore 15 e di conseguenza la partita di Coppa Italia Vigor Castelfidardo-Cagliese già prevista per mercoledì 15 marzo è stata posticipata a mercoledì 5 aprile alle ore 16.

Amedeo Pisciolini