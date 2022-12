Carraro e Lutz ai saluti Megabox guarda avanti

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha comunicato ieri che sono stati risolti i contratti delle atlete Giulia Carraro e Merete Lutz. le due giocatrici nel pomeriggio a Montecchio hanno salutato le compagne di squadra e lo staff in un clima cordiale, ricambiate dall’affetto delle compagne e dello staff tecnico. "Ringrazio Giulia e Merete per l’attaccamento e la grande disponibilità che hanno mostrato fin dal primo giorno di preparazione – ha sottolineato Marco Savelli, direttore generale della società –. Entrambe, per le loro qualità tecniche, meritano di avere più spazio e sono certo che entrambe avranno presto una nuova squadra nella quale confermarsi ad alto livello".

Intanto le cose in campionato stanno migliorando e anche ieri sul campo di allenamento si respirava una certa soddisfazione. Battendo infatti Macerata nell’ultima giornata del girono di ritorno le tigri tornano a vedere l’ottavo posto della classifica, utile per star dentro la griglia dei playoff. La graduatoria sta prendendo forma e i valori in campo si stanno lentamente stabilizzando. La seconda fase del campionato sarà differente rispetto al girone di andata. Saranno 13 partite diverse anche per Vallefoglia, che dopo aver rescisso il contratto di Melissa Martinelli, ha scelto di liberare anche Giulia Carraro e Merete Lutz. La società sta lavorando a sostituire le tre uscite con altrettanti ingressi. La centrale serba Aleksic a questo proposito dice: "Mi piacerebbe che nella seconda fase le partite per Vallefoglia fossero differenti. Non credo che ci sia mancato qualcosa finora, semplicemente non abbiamo giocato bene, come talvolta accade, quindi lavoreremo assieme, staremo assieme e faremo del nostro meglio per essere migliori".

Le trigri dividono l’ottavo posto con Busto Arsizio e Cuneo, che la squadra di Mafrici si troverà ad affrontare in trasferta alla ripresa del campionato, domenica 8 gennaio (diretta tv su Sky Sport Arena e wolleyballworld.tv alle ore 19.30).

b.t.