Casa Vuelle Pesaro, a settembre via ai lavori: 16 mesi per finirli Il Consorzio di Pesaro sta lavorando per la costruzione di Casa Vuelle, prevista per febbraio 2025. Nel frattempo, la squadra biancorossa si allenerà nella palestra nord della Vitrifrigo Arena e sul campo principale nei giorni precedenti le partite casalinghe.