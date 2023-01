Castellano: "Vigilar brava a forzare la mano"

La Vigilar torna in vetta, seppure in coabitazione con Pineto. La vittoria di prepotenza di domenica in casa con Garlasco e la conseguente sconfitta di Abba, permette alla Virtus di aprire l’anno in bellezza.

Coach Castellano come ha trovato la sua squadra dopo le festività?

"Bene e si è visto. Del resto la squadra durante le festività si è allenata. Ho lasciato libero solo il 31 dicembre perché era un premio partita che ho messo io come riconoscimento della conquista del titolo di campioni d’inverno".

Cosa si aspetta dal 2023?

"Veniamo da un buon periodo, spero che il nuovo anno continui sulla falsa riga del 2022 che è stato ricco di soddisfazioni per Fano. Anche se non sarà così scontato, né tantomeno semplice".

Che tipo di partita è stata con Garlasco?

"Non facile. Perché giocare dopo le festività è sempre un terno al lotto. Garlasco poi veniva da una serie positiva ed è sempre complicato affrontare squadre che sono in forma. Perché bisogna indirizzare la gara subito sui binari giusti. Abbiamo forzato qualche situazione e siamo stati bravi ad eseguire bene quello che avevamo preparato in settimana".

Ora siete di nuovo in vetta, seppure insieme a Pineto. Cosa significa per voi?

"Per quanto riguarda Pineto io non so cosa sia successo loro hanno affrontato una squadra che aveva bisogno di punti per salvarsi. Però hanno rallentato, forse hanno peccato in difesa. Ma non ci riguarda. Al momento mi godo un’altra volta il primato in classifica e pensiamo alla prossima partita che è quella con San Giustino di domenica prossima".

Possiamo definire la Vigilar dei giovani?

"Io non penso che ci siano giocatori giovani o giocatori esperti. Io vedo solo persone che possono aiutare la squadra e adesso in virtù dei risultati tutti stanno facendo bene, quindi mi posso ritenere soddisfatto, perché ho 12 giocatori che danno il loro contributo".

Ed ora sotto con San Giustino, la prossima avversaria. Che match si aspetta?

"San Giustino è una squadra in salute e poi il mercoledì successivo abbiamo i quarti di finale di Coppa Italia con Macerata che essendo anche un derby, non è mai scontato. Sarà una partita secca, giocheremo al Palas Allende che per l’occasione sarà preso d’assalto".

Su cosa bisogna, secondo lei, ancora migliorare?

"I ragazzi stanno lavorando molto bene, ma penso che possiamo migliorare su tante cose, perché durante le partite si sono le sbavature che a me non piacciono per niente".

Beatrice Terenzi