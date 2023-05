Cavoli alla squadra: "Una rosa sbocciata al momento giusto"

Ecco la lettera che il responsabile della Vis femminile Alberto Cavoli ha scritto alle sue ragazze promosse in serie C: "Tra queste due rose è passato un anno: la prima me la regalò Samanta Bughetti alla cena di saluto della scorsa stagione, la seconda gliel’ho regalata io. Quella di Samanta l’ho conservata sopra la credenza di casa , dove la potessi vedere ogni giorno: è un simbolo d’affetto e di una cena dove sembrava che tutto dovesse finire. Qualcuna di voi voleva andarsene e altre volevano appendere le scarpe al chiodo. Venivamo da una cocente sconfitta nell’ultima giornata dopo aver dominato l’intero campionato e aver perso la coppa contro le nostre rivali . Poi tutto si è ricomposto, dodici mesi vissuti intensamente con tanti problemi da risolvere, tanti sorrisi e con la consapevolezza di essere un gruppo forte sotto ogni aspetto grazie alle veterane e alle nuove entrate che hanno dato linfa nuova a una pianta già importante. Ed ecco l’ultima partita giocata con una consapevolezza diversa, sostenute da persone competenti che hanno permesso di arrivare all’ultima partita di campionato con qualche cerotto, ma tanta energia fisica e mentale. Moreno, Michele, Alessandro. Luciano , Benny, Giacomo, il Lupo e il mister Vladimiro Cennerilli che ha saputo gestire le avversità, esaltare le positività e dimostrare il suo valore. Il Lupo vi ringrazia perché quella rosa che ho annaffiato insieme a voi è rifiorita! Quella dell’ anno scorso la potrò gettare dopo le partite di Coppa Nazionale. Festeggeremo nella partita in casa contro la Spal. Grazie per averci creduto e avere “annaffiato insieme“ quella rosa!"

n.p.