C’è "fame" di Vuelle anche a Montecucco

Vince anche a tavola coach Repesa con il suo team, e non solo per l’alto gradimento raccolto dalle tagliatelle al ragù ("Uno dei miei piatti preferiti, mia moglie è specialista in questo", ha detto il coach), ma anche per la tombola che ha premiato lui, il presidente Costa, il ds Cioppi e il presidente del consorzio Arceci. L’iniziativa è stata organizzata da Marco Roberti del ristorante Montecucco di san Giorgio di Pesaro e dall’imprenditore Sergio Zolfanelli che ha "acceso le luci" con una tombola di inizio anno, tutto dedicato alla Vuelle da un gruppo di amici e appassionati. Un momento di convivialità a cui hanno partecipato anche il vice prefetto di Pesaro Antonio Angeloni, l’ex Prefetto Paolo de Biagi, l’ex presidente del Coni Alberto Paccapelo e altri appassionati. Una serata a "tutto campo", in cui coach Repesa ha tenuto banco e provocato il presidente del consorzio Arceci: "Lui dice di aver paura di vincere la Coppa Italia, io invece no", riferito alle prossime Final Eight. "Niente paura, è la fiducia che trasmettono le mie tagliatelle", ha scherzato Marco Roberti ringraziando la Vuelle per la visita e aspettando tutti i tifosi, magari per festeggiare.