C’è il big match Fossombrone-Atletico Azzurra Colli

Il campionato di Eccellenza supera i due terzi del proprio percorso e propone oggi una giornata ricca di incontri probanti. Calcio di inizio per tutti alle ore 15. Fossombrone- Atletico Azzurra Colli. La seconda contro la terza, divise da un punto, match quindi importantissimo per la classifica e per il morale. "Oggi affrontiamo la seconda della classe- dice il diesse dei Metaurensi Marco Meschini- partita difficilissima contro una squadra che fatto 20 dei 35 punti in trasferta con giocatori fortissimi, noi dovremmo essere bravi a fare la prestazione per cercare di sbagliare meno il possibile e di sfruttare al massimo ogni occasione". "Affrontiamo una squadra esperta- aggiunge l’allenatore Michele Fucili- di qualità e forte in tutti i reparti. Vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni e davanti al nostro pubblico siamo chiamati a mettere sacrificio, cuore e organizzazione in campo se vogliamo rimanere nei quartieri alti della classifica". Nel Fossombrone assente per squalifica Conti oltre agli infortunati Codignola e Fraternali. Nell’Azzurra Colli mancherà per squalifica Petrucci. All’andata finì in parità. Arbitro Gianluca Cipriamo (Torino), assistenti: Davide Paradisi (Pesaro) e Andrea Belogi (Ancona). Jesi- Urbino. "Veniamo da un periodo difficile dove abbiamo raccolto poco per quanto fatto vedere in campo- sottolinea il...