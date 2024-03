Centro sportivo italiano. Quando lo sport è un gioco per tutti

Superare le 1.700 iscrizioni dello scorso anno e continuare a garantire un servizio preciso e puntuale, confermandosi punto di riferimento per le famiglie di Fano, Pesaro ed entroterra. Il Csi Fano (comitato provinciale di Pesaro-Urbino) ha ufficialmente aperto le iscrizioni al Gioco&Sport e lo ha fatto attraverso una nuova pagina web, inserita all’interno del sito www.csifano.it, dove è possibile scoprire tutte le novità, le sedi e le quote per i centri estivi sportivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che partiranno il prossimo 7 giugno. E, a proposito di quote, anche quest’anno l’ente ha pensato a delle super promozioni tra le quali spicca la settimana omaggio per chi aderisce entro il 10 maggio. In tema di sedi, invece, confermate in toto quelle del 2023 che sono: scuola primaria Montesi di Sant’Orso, Circolo Tennis Trave, Scuola primaria Tombari (Bellocchi), Scuola dell’Infanzia Bimbe e Bimbi (Bellocchi), Palas Allende (con doppia sezione, una riservata ai bambini della materna) e la Scuola Don Milani nel quartiere Villa San Martino Pesaro. Info. 331 2238374.