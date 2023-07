C’era una volta il canestro Otto nomi da ricordare

I compagni di squadra scomparsi non si commemorano. Semmai si dà appuntamento alle loro immagini su un campo in cui ci si è trovati fianco a fianco per tornare a condividere antiche battaglie, accomunando familiari, mogli, figli, nipoti, genitori, altri compagni di squadra, tifosi e amici. Il dolore è in fondo a tutti, ma c’è anche la complicità, il senso delle cose vissute insieme, con l’aggiunta di una lezione di vita: la bravura era solo un incidente di percorso della giovinezza, altro è il cemento su cui tutto poggia: se hai messo un piede con me su un campo di basket almeno una volta nella vita, sarai coinvolto in una fratellanza che nulla e nessuno scalfirà mai. Una cosa del genere sono stati capaci di fare domenica sul campo di basket della parrocchia di Loreto, davanti alle immagini di Raniero Cecchini, Santo Rossi, Rodolfo Terenzi, Leonardo Ridolfi, Tony Sassanelli, Gianluca Del Monte, Paolo Gurini e Marcello Secchiaroli. Tutti "vivi" in mezzo al campo, davanti a loro, sulla tribuna, coloro che gli hanno voluto bene. Non era la loro commemorazione, ce ne sono altri di compagni di squadra scomparsi, ma il tentativo era giusto e perfetto: cominciare a ritrovarsi con loro per poi "convocare" tutti. Era prevista anche una partitella, il gran caldo l’ha sconsigliata, senza grande danno, meglio due parole su di loro e con loro accanto che un tiro in più. Non si può non citare almeno tre dei principali artefici di un pomeriggio particolare che c’è da augurarsi abbia seguiti più consistenti e che ha fatto bene all’anima di tutti: Agostino Cicciarello, Alessandro Rinolfi e Fabrizio Cecchini, con la supertutela del patron Lorenzo Pizza. A salutare per l’amministrazione c’era l’assessore Enzo Belloni, baskettaro prestato alla politica. Sulla maglietta ricordo sta scritto che eravamo lì perché loro "come allora sorridono". A volte la gente è brava ad avere buone idee.

Franco Bertini