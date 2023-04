Cesena si gioca tutto a San Donato

Oggi altro turno determinante per la salvezza e non solo. Si parte con Torres- Carrarese alle 14,30 (arbitro Dyop) e si prosegue alle 18 con Alessandria-Ancona (dirige Sfira). Il resto delle gare alle 20,30e la Vis guarderà in particolare al campo del San Donato Tavarnelle dove il Cesena si giocherà una delle ultime possibilità di agganciare la coppia in testa alla classifica, impresa che consentirebbe alla Vis di approfittarne.

Il turno: Lucchese Virtus Entella (Pascarella), Pontedera-Aquila Montevarchi (Canci), Recanatese-Olbia (Crezzini), Reggiana-Fermana (Galipò), Rimini-Fiorenzuola (Taricone), San Donato Tavarnelle-Cesena (Saia), Siena-Gubbio (De Angeli), Vis Pesaro- Imolese (Lovison).

Classifica: Virtus Entella e Reggiana 74, Cesena 70, Gubbio e Carrarese 58, Ancona 55, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 47, Rimini 45, Fermana e Recanatese 43, Fiorenzuola 39, Olbia e Torres 38, Donato Tavarnelle 34, Vis Pesaro 33, Alessandria e Imolese 32, Aquila Montevarchi 27.

Alessandro Moretti