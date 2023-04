Cesena, tifosi record L’Imolese non molla

L’Orogel Stadium Dino Manuzzi punta a superare le 165mila presenze in campionato. Alla vigilia dell’ultima gara interna della stagione regolare sono infatti 157.685 quelle registrate nelle precedenti diciotto partite e, per raggiungere l’obiettivo, sarà sufficiente mantenere anche contro la Vis Pesaro la media a partita di 8760 spettatori che hanno fatto della casa del Cesena la più popolata tra i tre gironi di C. Il conto alla rovescia verso la gara di sabato alle 17.30 è già partito presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Club Cesena per quanto riguarda i tifosi locali.

Qui Imolese. La sconfitta di Pesaro e la minaccia di ulteriori punti di penalizzazione, non hanno scoraggiato i tifosi rossoblù che hanno manifestato alla squadra tutto il loro affetto e la voglia di non mollare, facendo un appello a presenziare alle prossime due partite. Imola è già stata penalizzata di due punti per irregolarità amministrative e se avrà una ulteriore penalità potrebbe alimentare le speranze della Vis di salvarsi direttamente grazie al più nove sulla penultima.