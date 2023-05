Cesenatico chiama: Mattabel si gioca tutto

Giornata decisiva per la Mattabel Pesaro che si gioca oggi a Cesenatico la permanenza nel campionato di serie A maschile e femminile di Beach Volley. In Romagna è infatti in programma l’appuntamento più atteso della stagione, un week end ad alta tensione agonistica con un obiettivo importante in palio. A Cesenatico saranno presenti oltre mille atleti e tutte le migliori realtà del beach volley italiano. Scenderanno in campo in tutto atleti divisi in dieci categorie, dall’under 14 alla serie A. Il presidente ed allenatore Tommaso Del Grande afferma: "È stato un anno complicato tra infortuni e malattie varie. Daremo tutto ciò che abbiamo in questi giorni di fuoco. Abbiamo lavorato e faticato tanto per arrivare fin qui. Speriamo che vengano in nostro aiuto i tifosi che l’anno scorso sono stati la nostra arma vincente". Ecco i team che scenderanno in campo. Serie A maschile, Coach: Tommaso Del Grande. Atleti: Giacomo Ceccarelli (K), Tommaso Giunta, Francesco Amadori, Luca Caliri, Danilo Leglib, Francesco Pimpinelli.

Serie A femminile: Coach: Tommaso Del Grande. Atlete: Noemi Giusti (K), Giorgia Chiavatti, Marica Lucconi, Ilaria Ottaviani, Martina Cipollini e Laura Toccacieli Amatoriale maschile: coach Luca Caliri; atleti: Francesco Lanza (K), Alberto Lanza, Thomas Paradisi, Matteo Giorgi Amatoriale femminile: coach Tommaso Del Grande; atlete: Rebecca Lanci (K), Gloria Giacomelli, Federica Simoncelli, Eléna Rossi, Virginia Fiscaletti Under 21 femminile: coach Marco Magi; atlete: Lucilla Micheli (K), Joyce Cesarini, Sofia Patregnani, Maria Gloria Neri, Arianna Meliffi. Uunder 21 maschile: coach Valentina Bellucci; atleti: Mattia Stefanini, Luca Cartoceti, Tommaso Agrioli, Filippo De Santis e Filippo Mancinelli.

l. d.