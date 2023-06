’Chara’ ci lascerà e Rahkman ha già firmato La Vuelle punterà su nomi del tutto nuovi

Il coro "Banchi is on fire" ha caratterizzato la seconda di tre annate super del basket pesarese. Anche per quel risultato ci eravamo forse illusi che un allenatore di quella portata sarebbe potuto rimanere ancora con noi. Un’illusione piano piano svanita con il passare delle settimane. E poi scomprsa quando il coach grossetano ha cominciato a dire no a questo o quel contratto: da Trento fino a Brindisi. Banchi ha fatto una scelta tecnica privilegiando la nazionale della Lettonia a qualsiasi altro obiettivo. L’ultimo era per il Baskonia, una corazzata spagnola di Eurolega. L’intesa ben avviata sarebbe sfumata su alcuni dettagli. Siccome era un’illusione dobbiamo però ricordare che è stato bello viverla. Quasi come i risultati ottenuti nelle altre due annate da Jasmin Repesa. In realtà il ragionamento è chiaro: dobbiamo fare un bagno di sano realismo. Probabilmente anche per una serie di fortunate coincidenze abbiamo viaggiato per tre anni ad un livello tecnico al di sopra delle nostre reali possibilità.

Intanto registriamo alcuni passaggi di mercato importanti. A cominciare dal fatto che Muhammad-Ali Abdur-Rahkman ha già firmato per la prossima stagione con una squadra turca, impegnata in una competizione europea. Le cifre in ballo fanno pensare che la Vuelle non poteva essere competitiva. E poi va registato che Tyrique Jones, pivot ex Vuelle, è approdato all’Anadolu Efes Istanbul, squadra campione di Turchia della BSL. Lo scorso anno è stato protagonista in BSL e in Eurocup con Turk Telecom. Infine l’ultimo nome straniero ancora in ballo per Pesaro resta quello di Vasilis Charalampopoulos, l’ala forte greca che è ricercatissima sul mercato di Eurolega. L’annata di Pesaro lo ha sicuramente rilanciato, tanto che ha già fatto sapere che non è sul mercato a cifre possibili per Pesaro, anzi punterà all’Eurolega.

Nel frattempo è iniziata la stagione delle nazionali di categoria. Proprio l’altra sera c’è stato l’esordio della Under 20 nel torneo "De Silvestro–Meneghin" di Domegge di Cadore. Gli Azzurri di coach Alessandro Magro hanno avuto la meglio sulla Slovenia per 81-62. Miglior marcatore di serata Davide Casarin con 17 punti. In doppia cifra anche Andrea Loro (14) e Nicola Berdini (11). Protagonisti anche i biancorossi Octavio Maretto (Vuelle-Loreto) e Umberto Stazzonelli (Vuelle). Per l’italo argentino un esordio assoluto in quintetto con la maglia azzurra con 9 punti (34, 01 al tiro). Mentre Stazzonelli ha chiuso con 4 punti (13, 02). Gli azzurri ieri sera hanno affrontato la Germania, vincente nel primo turno con la Grecia per 72-68. Domani sera ultimo match con la Grecia alle ore 20.30. Diretta suYouTube Italbasket.

Luigi Luminati