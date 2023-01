Charalampopoulos, problema a un piede

E adesso sotto col mercato: la Vuelle cerca un rinforzo per il pacchetto lunghi. Non preoccupa, per il momento, la situazione di Charalampopoulos (foto) a cui ha fatto riferimento Repesa nella conferenza stampa del dopo gara con Treviso, spiegando il minutaggio ridotto del greco. Il ds Cioppi precisa: "Vasilis ha un problemino al piede che il nostro staff medico sta gestendo con trattamenti e terapie, finora non ha saltato partite e nemmeno un allenamento". Dunque non cambiano gli obiettivi di mercato, anche se nel ruolo di ala piccola è mancato finora il contributo di Delfino che non riesce a riprendere ritmo. Ma cresce il rendimento di Visconti, che grazie al suo atletismo può ruotare anche nello spot di tre. Finora Repesa ha sempre trovato una soluzione alle assenze che tartassano il gruppo, grazie alla versatilità dei suoi uomini e alla sua creatività. Intanto sette posti su otto delle finali di Coppa Italia sono assegnati. Ne resta a disposizione solo uno: sarà di Brescia se domenica vince a Verona. In caso di sconfitta della Germani hanno una chances anche Scafati e Brindisi, mentre Sassari resterebbe comunque fuori.

Ancora in ballo il primo posto e non è più solo una questione fra Milano e Bologna perché Tortona, che le tallona a due punti, ha già battuto la Virtus e domenica giocherà contro l’Armani. Le due capoliste, fra l’altro, sono attese da una settimana stressante, con due turni di Eurolega. Perciò la griglia delle Final Eight al momento è tutta da definire: come sempre la prima affronterà l’ottava, la seconda incontrerà la settima, la terza giocherà con la sesta mentre la quarta se la vedrà con la quinta. La Vuelle, attualmente quinta, balla fra il quarto e il settimo posto, a seconda del risultato di domenica. A Torino i primi due match sono in programma mercoledì 15 febbraio, il giorno dopo si disputeranno gli altri due quarti di finale, venerdì giornata di riposo (la novità di questa edizione) poi sabato e domenica il gran finale con semifinali e finale.

e.f.