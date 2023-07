Charalampopoulos ’suggestione’ Olympiakos

E’ ufficiale il passaggio di Kwan Cheatham a Granada: l’ala forte che ha vestito i colori della Vuelle nella passata stagione ha siglato un biennale con il club spagnolo approdando di nuovo nella lega ACB, dove lo aveva pescato la Carpegna Prosciutto. Anche per lui tanti i messaggi di saluto sul suo profilo Facebook da parte dei fans biancorossi. Si fanno invece più forti i rumors che vorrebbero Charalampopoulos diretto in Grecia: l’Olympiakos sembra poter vincere la corte serrata della Dinamo Sassari che gli offre un lauto ingaggio e la Champions League con un ruolo importante, però tornare in patria con la prospettiva di conquistarsi minuti anche in Eurolega è una sfida alla quale ‘Chara’ non può rinunciare facilmente. I tifosi attendono adesso qualche annuncio in entrata ma la sensazione è che per gli stranieri bisognerà aspettare ancora un po’. Infondate, invece, le voci di mercato che vorrebbero la Vuelle interessata a Laquintana e Imbrò per rimpiazzare Moretti: lo staff punta su Tambone come cambio del play e non vuole togliere spazio ad un giocatore che ha dimostrato di gradire il fatto di ricoprire anche questo ruolo oltre che quello di guardia, dove troverà spazio anche Visconti a cavallo del 2-3. Ormai sembra sicuro che sarà Stazzonelli a completare la rosa, è saltato l’accordo per il prestito a Imola perché Buscaglia preferisce tenersi il ragazzo.

e.f.