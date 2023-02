Che battaglia con le super atlete Sofia Minardi sorprende ancora

Le più forti giocatrici italiane di bocce si sono ritrovate domenica 26 febbraio alla Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro, presieduta da Tonino Tonelli, per la seconda edizione del Trofeo Metaurense in rosa. Sotto la direzione di gara di Doriano Pigalarga si sono sfidate 76 atlete, di cui 19 di categoria A, che al mattino hanno dato vita ai gironi di qualificazione in diversi bocciodromi della provincia di Pesaro-Urbino, per poi ritrovarsi alla Metaurense nel pomeriggio per i turni finali. Prestigiosa la firma della vincitrice, quella della la vice campionessa del mondo Chiara Morano (Osteria Grande). La giocatrice emiliana, dopo aver superato il girone di qualificazione, ha vinto il lato del tabellone in cui erano concentrate le giocatrici di categoria A battendo tutte avversarie marchigiane a cominciare da Kety Crescenzi (Salaria) nei quarti di finale con il punteggio di 10-3 per poi proseguire con Sofia Pistolesi (Montegranaro) in semifinale per 10-6. La Pistolesi è dunque la terza classificata della gara, mentre la Crescenzi è la quinta. Tra le prime otto anche la beniamina di casa Sofia Minardi, brava a superare il girone di qualificazione. In finale poi era l’ottima Gioia Stefanetti (Tolentino) a doversi arrendere alla classe della Morano che vinceva con il punteggio di 10-6 dovendo comunque sudare per potersi imporre. La quarta classificata è la toscana Giulia Pierozzi (Cortona) arresasi in semifinale alla Stefanetti per 10-6. Presenti i vertici federali.

l.d.