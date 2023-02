Che derby a Mercatello, c’è il super Lunano

In Prima categoria (ore 15) sesta di ritorno, gli anticipi.

Maior-Unione Calcio Pergolese. I locali cercano i punti per uscire dalla zona playout mentre gli ospiti sono alla ricerca del risultato per consolidare la posizione playoff o puntare più in alto.

Mercatellese-Lunano. Bel derby, con gli ospiti che vanno come un treno: 25 punti nelle ultime 12 partite e il miglior attacco del girone (35).

Le altre partite. Osteria Nuova-Falco Acqualagna. Gara ostica per la Falco (foto l’allenatore Savi), match tra tripla. Real Altofoglia-Pesaro calcio. Altra gara apertissima, senza esclusione di colpi tra due formazioni di qualità. Santa Veneranda-Nuova Real Metauro. Match tra due squadre che vengono da una sconfitta. Gli orange hanno ingaggiato l’attaccante Joel Apezteguia, con trascorsi ad Ancona e Tre Fiori San Marino. Tavernelle-Laurentina. Vismara-Avis Montecalvo. Domani si gioca il match tra Audax Piobbico-Athletico Tavullia.

Seconda categoria (ore 15), gli anticipi di oggi. Girone A: Atletico Luceoli-Piandirose; Carpegna-Avis Sassocorvaro; Isola di Fano-Viridissima Apecchio; Monte Cerignone Valconca-Olimpia Macerata Feltria; Santa Cecilia Urbania-Ca Gallo; Schieti Peglio; Valfoglia Tavoleto- Casinina; Vis Canavaccio-Vadese. Girone B: Atletico Rover Urbinelli-Arzilla (ore 15); Monte Porzio Calcio- Hellas Pesaro (ore 14,30); Muraglia-Marottese Arcobaleno (ore 14,30); Pontesasso-Csi Delfino Fano (ore 15); Senigallia-Usav Pisaurum (ore 15); Torre San Marco-Della Rovere Calcio (ore 15); Tre Castelli-Cuccurano (ore 15); Villa Ceccolini-Real Gimarra (ore 14,30).

am.pi.