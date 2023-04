Che fascino Carpegna pensando a Pantani

"Una corsa di grande suggestione, che suscita simpatia e commozione al tempo stesso. I giovani che si sfidano sulle strade magiche di Marco Pantani. Dal suo borgo natio, che lui tanto amava, ai luoghi che frequentava in allenamento, i suoi monti, dove era solito testare gambe e cuore, senza badare al cardiofrequenzimetro ed altre nuove tecnologie". Così il presidente del comitato organizzatore Gabriele Menghini ha presentato (foto) la corsa ciclistica Cesenatico-Carpegna riservata ai giovani delle categorie Elite e Under 23 che si volgerà domenica 23 aprile. La corsa in linea a carattere nazionale partirà dalla città natale (Cesenatico) del ‘Pirata’ e salirà per le colline romagnole fino ad arrivare a Carpegna che proprio un mese fa ha intitolato il ‘Passo Pantani’ sul Monte Carpegna. "Si correrà – dice il sindaco di Carpegna Mirco Ruggeri – la su quel percorso che partendo da casa spingeva Pantani ad allenarsi fin sulla cima di Monte Carpegna, in quei tornanti che conosceva a menadito sui quali capiva se era pronto per affrontare le grandi salite del Tour e Giro. Avremo i migliori corridori Under 23 ".

"Qui ci sono tanti ricordi di Marco", Aveva puntualizzato la mamma di Marco Pantani che non era voluta mancare assieme al marito alla presentazione della corsa. ‘Sulle Strade di Marco Pantani’ vedrà al via 35 squadre, tra cui tre straniere (e 11 team Continental italiani. Si prevede complessivamente la presenza di circa 200 ciclisti. Il via è previsto alle ore 10.50 da Cesenatico, mentre l’arrivo a Carpegna indicativamente tra le ore 15.20 e le 15.55. Il finale della corsa vedrà i corridori transitare in cima al Monte Carpegna per due volte affrontare poi la discesa di 11 chilometri che terminerà a poco più di un chilometro dal traguardo, dove si tornerà a salire con una pendenza al 3 per cento fino alla spianata degli ultimi 300 metri. La gara si svolge con il sostegno delle Regioni Marche di cui ha avuto parte attiva il consigliere Giacomo Rossi ed Emilia-Romagna e con il patrocinio dei Comuni di Cesenatico e di Carpegna.

Amedeo Pisciolini