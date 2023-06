Che lavoro sottorete. Selezioni a Marotta

Si è svolto il primo allenamento di Beach volley delle selezioni territoriali al Beach Stadium a Marotta, sotto la guida del selezionatore unico il senigalliese Gianluca Serrani e la collaborazione di una dei responsabili della struttura, giovane ma di grande esperienza Vittoria Magi. Mentre la coppia campione d’Italia femminile 2023 Giada Bianchi e Rachele Mancinelli si stava allenando dopo il recentissimo successo ottenuto a Bibione, negli altri campi erano presenti 11 ragazze e 8 ragazzi provenienti dalle società più importanti del nostro territorio. Dalle quali saranno scelti gli 8 (4 ragazze e 4 ragazzi) che comporranno le coppie partecipanti al circuito regionale. "Dopo aver lavorato tutti di buona lena – racconta Franco Passeri responsabile del progetto - a fine allenamento nonostante la stanchezza, era chiara nel viso di tutti di quanti hanno partecipato, il gioioso piacere di essere stati presenti. Ringraziando le società Montesi Volley, Adriatica Volley, Più Volley, Montefeltro Volley , che hanno partecipato alla manifestazione e che rappresentano degnamente il nostro Comitato Territoriale". L’appuntamento prossimo è stato fissato per mercoledì 7 giugno alle 18 sempre al Beach Stadium a Marotta. E’ stato anche condiviso il calendario degli eventi con i referenti degli altri comitati territoriali che ha la 1^ Tappa schedulata per domenica 11 giugno presso lo Chalet Amorino lungomare Gramsci nord concessione 55 di Porto S. Giorgio, a seguire domenica 18 giugno la carovana sarà di scena al Beach Stadium di Marotta, per poi chiudere sempre domenica 25 giugno, (con locazione da definire) a Senigallia. Da qui, 4 migliori coppie scaturite nelle varie tappe, (2 femminili e 2 maschili) si affronteranno nella giornata finale del "Trofeo Dei Territori di beach volley 23" (data e località da definire) dal quale, le migliori coppie di genere, potranno partecipare al Trofeo Delle Regioni (il campionato italiano giovanile) che si disputerà nelle giornate 1, 2 e 3 agosto sulle spiagge di Cesenatico.

b.t.