Cheatham e Moretti migliorano

Cheatham sì, Moretti si spera. Queste le condizioni dei due giocatori colpiti dall’influenza, con ancora un giorno-cuscinetto per recuperare ulteriormente le energie in vista della sfida di domani sera. L’americano, che ha avuto solo febbre alta, deve smaltire la ‘cottura’ mentre Davide, che accusa una forte tracheite da una settimana, ha perso forze perché sta facendo fatica a mangiare. La Vuelle, che ha avuto in Charalampopoulos l’eroe della prima sfida, spera che qualcun altro possa salire sulla ribalta a dargli una mano.

"E’ stata una partita dura – dice il greco – Varese ha giocato una buona gara riuscendo a rientrare dopo il nostro inizio e quindi il match si è complicato, ma alla fine abbiamo centrato il nostro obiettivo. Siamo qui per questo e abbiamo fatto un gradino in avanti passando i quarti di finale, però il percorso non è ancora completo e dovremo giocare ancora meglio se vogliamo battere anche Brescia". Un giocatore prezioso Vasilis, con cui si sta già parlando per un possibile rinnovo: le condizioni per proseguire insieme ci sono. Ma questo non è il momento di pensare al futuro, bisogna godersi il presente, con tutta la città coinvolta in un’atmosfera magica.

e.f.