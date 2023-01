Cheatham miglior rimbalzista, Totè positivo, Rahkman grande assente

Kravic 6 Parte molto bene tanto che dopo i primi dieci gioco risulta il miglior marcatore. Poi nel finale lascia il posto a Totè quando per un paio di volte si fa soffiare il pallone dalle mani palleggiando sotto canestro. Chiude con 3 su 5 da sotto e 5 rimbalzi recuperati.

Rahkman 5 Forse il peggior match dall’inizio del campionato. Ad un certo punto sembrava giocasse con la palla medica: tutto sorto gli veniva. Un paio di lampi (uno nel finale) ma complessivamente una partita da dimenticare: chiude con 1 su 3 da sotto e con 2 su 6 dalla distanza.

Visconti 5,5 Un paio di buoni canestri, uno anche pesante, tanta grinta, ma Repesa questa volta non ha trovato in lui l’uomo che gli ha tolto le castagne dal fuoco, in una gara dove tutti hanno litigato con il canestro. Chiude con 0 su 1 da sotto e 2 su 5 da fuori.

Moretti 7 Perché ci sono canestri che pesano zero e quelli che pesano 10. All’interno di una partita da dimenticare ha messo dentro una bomba dall’angolo, quella decisiva per la vittoria. Ha invertito la rotta: dai canestri piuma a quelli che contano. E ne basta uno. Chiude con 2 su 4 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Tambone 5,5 Un pasticcio finale lo ha tolto dal campo. Complessivamente una gara più votata alla difesa che all’attacco. Chiude 0 su 1 da sotto e 2 su 5 da fuori. Di buono ha 3 palle recuperate.

Gudmunddson 5,5 Altra gara da leggere in chiave difensiva perché in attacco è tornato sui suoi standard: ha storto il ferro. Chiude con con 1 su 3 da sotto e 0 su 3 da fuori. Di buono 4 palle recuperate.

Charalampopoulos 5,5 Ha fatto vedere cose migliori anche se in difesa ha fatto la sua parte per arginare le guardie di Ramagli. Chiude con con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha due rimbalzi.

Totè 6,5 Forse la miglior gara dall’inizio del campionato ed anche pungente in attacco: termina con 2 su 5 da sotto, 1 su 1 da fuori ed anche 5 rimbalzi.

Cheatham 7,5 Il migliore in campo, il più costante anche nell’andare a canestro. La vera stampella della squadra: chiude con 2 su 3 da sotto, 4 su 8 da fuori ed anche 8 rimbalzi.

m.g.