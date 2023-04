Cheatham scompare nella ripresa, bene Visconti

Kravic 5. Sale a marcare le guardie, ma non è un centometrista quando deve rientrare sotto canestro. Nell’area dei tre secondi si poteva organizzare anche un picnic. In fase offensiva ha sbagliato anche a porta vuota. Ha 5 rimbalzi e chiude con 4 su 8 al tiro. Molto in campo: 32 minuti.

Rahkman 5,5. Se si toglie qualche buona conclusione, una partita poco sopra la decenza. Nei momenti caldi ha sbagliato anche passaggi importanti e nel finale ha palleggiato, nel tentativo di costruirsi un uno contro uno, oltre ogni limite. Nonostante le forzature ha tirato solo due liberi. Per avere il quadro della pericolosità delle guardie biancorosse basterà dire che la Vuelle ha battuto solo 5 liberi contro i 25 di Treviso.

Visconti 6,5. Buon impatto iniziale sulla gara anche sotto il profilo mentale. Ma poi cala di rendimento e la mira si appanna. Comunque è uno che c’è: chiude con 2 su 2 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Moretti 5. Repesa lo tiene in campo nell’ultimo quarto sperando nella sua... mira. Non è andata bene. Molto tempo a sedere perché il confronto con Banks e Iroegbu non era proponibile. Chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 4 da fuori. Non batte un libero.

Tambone 6,5. Dentro per arginare le guardie trevigiane. Compito di non poco conto. Spende 5 falli ed esce dal campo quando invece sarebbe servito molto, soprattutto al tiro, anche se ha perso la sfrontatezza della prima parte del campionato. Chiude con 1 su 2 da sotto e 2 su 3 da fuori e anche 4 rimbalzi.

Gudmundsson 5. Il problema reale di questo ‘terzino’ del basket è che se lo metti davanti ad una porta vuota potrebbe anche sbagliare il rigore. Ma è un giocatore tattico. Parte bene ma poi finisce dietro la lavagna. Chiude con 1 su 1 da sotto e 0 su 3 da fuori.

Charalampopoulos 6. "Dica 33". Non ha fatto il bis il greco che parte in ombra per poi uscire con una serie di buone conclusioni nel terzo quarto, quello dell’allungo. Ma non ha avuto continuità durante l’arco dell’incontro. Comunque alla fine è il miglior rimbalzista della squadra con 6 palle portate a casa. Chiude con 1 su 2 da sotto e 3 su 5 da fuori.

Totè 5,5. In campo un amen, appena 8 minuti. Al primo errore in panchina. Il pivot chiude con con 2 su 3 da sotto, un tiro libero messo a segno e 2 rimbalzi.

Cheatham 5,5. Primi venti minuti sontuosi perché tutte le volte che ha alzato le mani dalla distanza era una bomba che geleva il palasport di Treviso. Cose belle ma non nei tempi giusti perché nella ripresa ha sbagliato pressoché tutto: ha chiuso con 1 su 2 da sotto e con 5 su 9 da fuori. Ha solo 2 rimbalzi ed ha sbagliato due liberi su due.

Delfino 5. Un’annata partita male e che sta proseguendo male: chiude con 2 su 4 da sotto e 0 su 1 da fuori. In campo 10 minuti.

m.g.