Chi deve salvarsi incrocia le big

Nel turno odierno scontri incrociati tra squadre di alta e di bassa classifica. Pesaro spera in un passo falso della Torres in casa con l’Ancona che è in piena lotta per migliorare la posizione playoff ma che avrà Melchiorri. Stesse motivazioni per il Cesena, teoricamente ancora in corsa per la B, contro l’Olbia il cui tecnico Occhiuzzi non la manda a dire: "Non conta la classifica, ma contano le motivazioni". San Donato ospita un Gubbio ritrovato e ancora in corsa per le primissime posizioni. Imola va a Pontedera: "Possiamo salvarci direttamente", dice il tecnico emiliano Antonioli

Il turno (ore 14,30). Torres-Ancona; Recanatese-Aquila Montevarchi; Alessandria-Fiorenzuola; Cesena-Olbia; Vis Pesaro-Entella; Lucchese-Fermana; San Donato Tavarnelle-Gubbio; Pontedera-Imolese; Carrarese-Siena.

Rimini-Reggiana 2-2 (ieri).

Classifica: Reggiana 73, Entella 68, Cesena 66, Carrarese 54, Ancona 53, Gubbio 52, Pontedera 50, Siena 48, Lucchese 45, Rimini 44, Fermana e Recanatese 39, Fiorenzuola 38, Olbia 35, Torres 34, Vis Pesaro 33, Alessandria, Imolese e San Donato 31, Montevarchi 27

Alessandro Moretti