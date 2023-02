"Chicca" Mencoboni non si ferma più: tricolore e record italiano nel salto in alto

Straordinaria Anna Maria Mencoboni. L’atleta paralimpica pesarese ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in alto, vincendo il titolo tricolore. Non solo. La Mencoboni che è ipovedente ha anche conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo e nei 200 metri. "Non so come tutto questo sia potuto accadere – racconta la stessa Mencoboni, per tutti Chicca –. Forse per l’amore che ho per l’atletica e per coloro che mi hanno consentito una preparazione invernale che è stata complessa e dura". Infatti fino all’ultimo Anna Maria non sapeva se sarebbe riuscita a partecipare agli Assoluti: "Fino a tre giorni prima ero bloccata per problemi di salute. Inoltre gli ultimi due mesi sono stati surreali: la mia guida Nicholas Chiesi è dovuto ritornare a casa a Reggio Emilia per motivi personali ed io mi sono trovata in enorme difficoltà. Ero avvilita, non avevo più la mia guida di riferimento". La Mencoboni però non si è scoraggiata: "Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno consentito di allenarmi e per le sessioni di salto in alto è stato fondamentale Raffaele Secchi, amico e tecnico della Dinamo Triathlon Pesaro". E così la Mencoboni nel salto in alto ha vinto il titolo e fatto il record italiano con la misura di 1,13. "A chi sorriderà lo invito a provare a saltare con gli occhi chiusi", dice. "Sono l’unica atleta nel ranking mondiale di tutte le categorie visive e ne sono orgogliosa. Questo risultato è grazie anche al mio allenatore Eraldo Maccapani". Poi Chicca ho portato a casa un argento nel salto in lungo 3,80 metri e nella gara dei 200 è giunta seconda con 33’’9.

Beatrice Terenzi