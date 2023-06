"Chicca" Mencoboni si supera: vince il titolo nel salto in alto

Anna Maria Mencoboni per tutti Chicca è la nuova campionessa italiana di salto in alto ai campionati Paralimpici Assoluti, categoria ipovendenti. Ha saltato 1 metro e 18 a Padova dove nella gara del salto in lungo ha confermato la sua misura di 4 metri e 15 centimetri. "Per soli due centimetri ho mancato il titolo italiano – racconta Chicca – e mi sono dovuta accontentare della medaglia d’argento con un po’ di amarezza perché’ l’ultimo salto, molto lungo, il giudice l’ha ipotizzato oltre 4,20, nullo. Ma questo fa parte dello sport". Nella gara dei 200 insieme alla guida Nicholas Chiesi la Mencoboni ha fermato il cronometro a 32’’40. "Abbiamo dato l’anima pur sapendo che contro la Petrillo, l’atleta più forte del momento, non ci sarebbe stata gara e abbiamo fatto 32’’40 con -1,8 di vento contro. Alla fine ho conquistato il podio con la medaglia di bronzo". E stila un bilancio: "Sono veramente molto felice perché’ l’impegno è enorme e sinceramente l’amore che ho per questo sport non mi fa percepire i sacrifici che faccio". Ed ora? "Mi tengo il mio sogno azzurro perché’ l’ho comunque raggiunto. Un grazie infinito e smisurato al mio coach Eraldo Maccapani di San Marino, al mio fisioterapista sempre pronto ed efficiente Lorenzo Levroni. Per ultimo un ringraziamento a Raffaele Secchi, tecnico di Dinamo Triathlon, per l’aspetto logistico, e al Prof. Giancarlo D’Amen che nelle ultime settimane è stato decisivo e mi ha restituito fiducia in me e sicurezza".

b.t.