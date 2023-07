"Ci serviva uno che gestisse i palloni pesanti"

Buscaglia, ma come avete fatto a prendere un big come Bamforth?

"Noi siamo rimasti nelle nostre possibilità, è lui che è entrato nelle nostre. Ed hanno pesato la credibilità del club, storia e tradizione della piazza, la passione della tifoseria, i feed-back che ha avuto da altri giocatori".

I tifosi sono rimasti piacevolmente sorpresi, lo sa?

"Mi fa piacere, sappiano allora che tutti quelli che abbiamo firmato hanno detto un sì deciso alla città e alla maglia".

Cercavate un altro regista aggiunto: Bamforth lo è, al di là del suo tiro mortifero?

"Premesso che McCallum è il nostro play, giocare vicino ad un altro creatore di gioco gli consentirà di sfruttare la sua capacità di attaccare il ferro. Scott ha playmaking sufficiente per portare su palla e togliere pressione sia a Ray, ma anche a Tambone, quando giocheranno insieme, collaborando".

Però le sue qualità di tiratore sono le più preziose...

"Più di tutto ci premeva trovare uno che finisse i giochi e prendesse in mano i palloni pesanti. Ma non cercavamo un n.2 secco e anche se lui ha un senso del canestro pazzesco rimane un team-player, non è uno che gioca in isolamento ecco. Lo dicono anche la sua predisposizione al rimbalzo e nello sporcare i palloni in difesa".

Finora nelle vostre scelte ha prevalso l’esperienza, gli americani presi sono tutti 30enni e oltre: peserà?

"Vero, ma abbiamo anche ragazzi come Tambone, Visconti, Totè, lo stesso Stazzonelli, ancora da sviluppare e questi possono aiutarli a continuare la loro crescita. Ma nemmeno loro hanno terminato i margini di miglioramento, soprattutto se penso a Quincy Ford, mentre le nostre guardie Usa sono state capaci di ripartenze in altri paesi e squadre per migliorarsi. Diciamo che hanno acquisito un bagaglio che metteranno a disposizione degli altri".

e.f.