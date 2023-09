Cinciarini saluta l'Italia e approda in Spagna: ecco la Vuelle

La Lega Basket ha diramato gli orari delle prime quattro giornate di campionato con annesse tutte le variazioni legate alle dirette tv. La Vuelle debutterà domenica 1° ottobre a Brescia contro la Germani alle ore 17 con diretta su Dazn, la nuova piattaforma che ha sostituito Eleven Sports. Nella seconda giornata, che coincide con l’esordio casalingo, la Carpegna Prosciutto riceverà la Reyer Venezia e andrà in campo alle 19.30 di domenica 8 ottobre (chi non sarà al palas potrà comunque seguirla su Dazn). La squadra di Buscaglia andrà invece in televisione nel corso della terza giornata, domenica 15 ottobre, quando sarà impegnata a Brindisi contro la Happy Casa: palla a due alle 19,30 con diretta su Eurosport 2 (ma anche su Dazn). Infine, l’ultima giornata già calendarizzata dalla Lega Basket è la quarta, in cui Pesaro tornerà a giocare alla Vitrifrigo Arena ospitando la Givova Scafati: si gioca domenica 22 ottobre alle ore 18,30 (sempre su Dazn).

Intanto, dopo la bomba scoppiata a Bologna che a due settimane dal via ha spodestato Scariolo per aprire la strada all’arrivo di Banchi, ieri ha destato scalpore la notizia che Andrea Cinciarini (foto), alla bella età di 37 anni sta per sbarcare in Spagna in uno dei campionati più interessanti d’Europa. Il play pesarese, che ha rescisso l’anno di contratto residuo con Reggio Emilia dopo essere stato messo ai margini dal club, lascia per la prima volta il volta il campionato italiano per approdare a Saragozza, squadra con cui parteciperà anche ai preliminari della Fiba Europe Cup. ‘Cincia’ - che detiene attualmente il record di assist in serie A - aveva ricevuto qualche proposta per rimanere in Italia, una delle quali molto consistente dalla serie A2, che però non lo aveva convinto ed ha aspettato alla finestra che arrivasse l’occasione giusta. Un’esperienza all’estero a fine carriera ci sta, soprattutto in una bella lega come quella iberica.

e.f