Cinotti, doppietta: Blitz Fermignanese a Rio Salso contro il Valfoglia

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (15’ pt Aiudi), Cenciarini, Passeri, Gallotti, Fraternali, Ricciotti, Scoccimarro, Carboni (17’ st Tatò), Diomede (23’ st Bartomioli), Balducci. All. Renzi. A disposizione: Sodani, Pagnello, Fronzi, Cirulli. FERMIGNANESESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Labate, Filippucci (15’ st Cleri), Cinotti (35’ st Di Simoni), Bozzi (15’ st Volpini), Vegliò (17’ st Izzo). All. Fini. Fini, Ruci, Sarre, De Santis, Santi.

Arbitro: El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Reti: 4’ st e 22’ st Cinotti, 47’ st Bartomioli.

Note: Spett. 250 circa, al 48’ secondo tempo espulso l’allenatore Renzi del Valfoglia per proteste; recupero: 3’+5’.

Colpo grosso della Fermignanese che con una doppietta dell’ottimo Cinotti batte a domicilio il Valfoglia. Buon primo con qualche occasione e predominio del Valfoglia; i locali ci provano con Cenciarini ma Celato devia in angolo. Reazione ospite, conclude Vegliò che trova Adebiyi pronto. Al 33’ il Valfoglia reclama per un fallo di mano in area, ma l’arbitro lascia proseguire, al 41’ ancora locali in avanti con Gallotti che impegna il bravo Celato. In avvio di ripresa doccia fredda per il Valfoglia, corre il 4° minuto Cinotti lasciato completamente libero infila il portiere locale. Immediata la reazione del Valfoglia che conquista due calci d’angolo, sul secondo l’ex montecchiese Passeri colpisce il palo. Poi Balducci va vicino al pareggio con una conclusione da fuori area che colpisce ancora il palo. Al 22’ con Adebiyi fuori dai pali Cinotti raddoppia da metà campo con un beffardo pallonetto che finisce in rete tra lo stupore di tutti. In pieno recupero il nuovo entrato Bartomioli accorcia le distanze. Subito dopo altra occasione per Bartomioli, ma è troppo tardi e così i lanieri di mister Fini incamerano l’intera posta. Marcello Ugoccioni