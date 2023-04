Cinque minuti e poi muori Vuelle, che peccato a Napoli

gevi

98

carpegnaprosciutto

87

GEVI : Zerini 6, Howard 20, Young 3, Michineau 16, Dellosto, Matera ne, Uglietti 4, Williams 13, Stewart 29, Bamba, Grassi ne, Wimbush 7. All. Pancotto.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 13, Abdur-Rahkman 17, Visconti 5, Moretti 3, Tambone 6, Gudmundsson, Charalampopoulos 3, Totè 10, Cheatham 17, Delfino 13. All. Repesa.

Arbitri: Baldini, Grigioni, Pepponi. Note - Parziali: 30-27, 52-50, 73-73. Tiri liberi: Napoli 2633, Pesaro 1317. Tiri da 3 punti: Napoli 1019, Pesaro 1019. Rimbalzi: Napoli 29, Pesaro 33. Usciti per falli: Zerini.

Bastano 5’ per sciupare una prestazione gagliarda e lasciare nelle mani di Napoli una partita che la Vuelle aveva sperato a lungo di portare a casa. Sotto di un punto al 35’ (85-84), i biancorossi hanno subìto un parziale di 13-3 lasciando campo libero all’esultanza della squadra di casa che ha giocato senza sentirsi spalle al muro, trascinata da un Elijah Stewart strepitoso, 29 punti con soli 4 errori al tiro. Pesaro ha risposto con cinque uomini in doppia cifra, ha vinto la battaglia ai rimbalzi, conquistandone ben 12 in attacco, ma non è bastato. Perché nei minuti di fuoco ha perso la bussola. Tutto è cominciato dal rimbalzo offensivo lasciato a Wimbush dopo lo 02 ai liberi di Williams.

Michineau sfrutta l’extra-possesso infilando una bomba che esalta il pubblico, sul ribaltamento Totè si vede strappare la palla con un intervento dubbio costato il coast to coast di Williams, quindi Mars prende una stoppata e sull’altro fronte Howard segna il +8 (92-84). Invece di frenare Abdur-Rahkman si fa prendere dalla frenesia, perde un altro pallone e Howard mette la tripla che chiude il conto a 3’ dalla fine nonostante la risposta di Delfino dall’arco. Ormai non ce n’è, il morale si sbriciola e con esso la possibilità di fare il passo che avrebbe messo Brescia nell’obbligo di non pote sbagliare. Repesa comincia con Visconti e Totè in quintetto e punta ancora su Gudmundsson lasciando fuori Daye per dare tono alla difesa sugli esterni.

Mars parte carico attaccando il ferro, Napoli gioca senza paura e prova subito a scappare (21-13 al 6’), ma Pesaro chiude subito la forbice. Primo quarto senza palle perse da entrambe i lati, fatto più unico che raro, altro che nervosismo. Secondo quarto con un quintetto tutto diverso: Delfino è deciso a incidere sul match, mentre ’Chara’ spreca due falli in un amen e il bonus arriva in 3’. Al 15’ il capitano firma la parità a quota 40 mentre il 3° fallo di Jacorey Williams toglie a Napoli il suo pivot. Zerini però non lo fa rimpiangere, anzi ad inizio ripresa è lui a tirare la volata ai compagni con 6 punti in fila. Rhakman vive una bella fiammata, mettendosi in proprio e servendo caramelle a Kravic, che si prende poi anche il 5° fallo di Zerini in attacco al 28’. Pancotto non rischia Williams con 3 falli e fa terminare il terzo quarto al baby Dallosto, subito attaccato da Cheatahm con un 2+1 che vale l’ennesima parità. Dopo aver giocato qualche minuto senza i pivot, i due coach tornano a quintetti meno anomali e si sente quanto pesa il rientro di Williams. Pesaro prova la zona che Stewart fa saltare alla prima azione dall’angolo, Delfino tiene viva la squadra e il +6 del 34ì (85-79) viene annullato da Totè e quindi dalla tripla di Mars che vale il -1 (85-84).

Quando tutto sembra far pensare ad un arrivo in volata la Vuelle impazzisce e combina una serie di guai che la condannano ad un finale amaro. I playoff non sono ancora compromessi, ma ora la strada è in salita, soprattutto se oggi Brescia batterà Brindisi. In quel caso il destino non sarà più solo nelle mani di Pesaro.

Elisabetta Ferri