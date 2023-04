Cinque pretendenti al trono: che gran finale

In Prima categoria (girone A) a tre giornate dal termine c’è ancora tanto da decidere. A cominciare dai quartieri alti dove primeggiano con 54 punti la Pergolese e il Vismara. Insegue con un distacco di 2 punti l’Athletico Tavullia, a meno 4 il Lunano e la Falco Acqualagna. Saranno queste cinque squadre a giocarsi la vittoria finale e il miglior piazzamento nei playoff, chiaramente con solo 3 gare rimaste da giocare i 4 punti di vantaggio delle prime in classifica possono avere il loro peso. Anche in basso i giochi sono tutti da fare. A parte il Tavernelle ultimo (ma non domo) con 19 punti, invischiate nella zona playout ci sono 5 squadre di cui 3 a quota 24: Laurentina, Maior e Santa Veneranda e 2 con 26 punti: Mercatellese e Audax Piobbico. I numeri. La difesa che ha subito più gol (46) è quella della Laurentina, di contro la difesa meno perforata (19) è quella dell’Athletico Tavullia. A proposito del Tavullia di mister Carta è la squadra quella che più delle altre amano il risultato di parità (13). Il Lunano che ha raccolto nelle ultime 19 partite 40 i punti vanta il miglior attacco del girone (49).

Il commento sul campionato è di Michele Carbonari (34 anni) esperto centrocampista della Pergolese e goleador considerando che ha già al suo attivo 9 reti. "Ora chi sta meglio fisicamente, chi non ha squalificati e infortunati può vincere questo campionato – dice – ovviamente spero che a vincerlo sia la Pergolese. Sabato andiamo ad Acqualagna per uno scontro diretto che dovrà dir molto sul nostro futuro. Noi della Pergolese finora abbiamo fatto qualcosa di importante, in estate è nata una squadra con tanti giovani del posto e all’inizio abbiamo un po’ faticato per trovare la quadra, poi nel girone di ritorno sono arrivati il gioco , i risultati e la compattezza di squadra, speriamo di arrivare fino in fondo e che il prossimo la Pergolese giochi in Promozione".

La classifica marcatori. 21 reti: Luca Montanari (Pergolese). 16 reti Nicola Mancini (Lunano), 15 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 11 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia); 10 reti: Gioele Ghetti (Laurentina) e Nicola Tanfani (Athletico Tavullia); 9 reti: Giacomo Renzi (Vismara), Alain Intili (Santa Veneranda) e Michele Carbonari (Pergolese); 8 reti: Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano); 7 reti: Diego Del Gallo (Mercatellese), Luca Boiani (Nuova Real Metauro) e Luca Gianotti (Lunano); 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Mattia Menconi (Maior), Andrea Procaccini (Pesaro calcio), Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro) e Alex Bruscia (Mercatellese). Seguono 13 calciatori con 5 reti a testa.

La squadra della settimana. 1) Spina (Pesaro Calcio), 2) Bacchiocchi (Maior), 3) Sensoli (Osteria Nuova), 4) Contucci (Mercatellese), 5) Fontanesi (Avis Montecalvo), 6) Fiorucci U. (Audax Piobbico), 7) Carbonari (Pergolese), 8) Letizi (Vismara), 9) Crosetta (Athletico Tavullia), 10) Nobili (Osteria Nuova), 11) Gianotti (Lunano). All. Ferri (Vismara).

Arbitro: Biagini di Pesaro (Lunano- Falco Acqualagna). Amedeo Pisciolini