Cinquecento runner alla maratona di Mondolfo Vince Penelope Crostelli, premiato il club di casa

Cinquecento runner hanno preso parte a Mondolfo alla 5ª "Omphalos Half Mara-thon" e "Avis Ten", organizzata dall’Avis Mondolfo-Marotta, Associazione Omphalos e Caraffa Sport & Run. Ha vinto il 32enne Mohammed El Mounim del Marocco (12’18), seguito da Youness Zitouni (Osteria dei Podisti, in 1.13’32). In campo femminile il successo è invece andato alla toscana Valentina Mattesini (Policiano Arezzo). Nei 10 chilometri, che ha visto ai nastri di partenza anche l’onorevole Mirco Carloni, è andato a bersaglio Federico Mandolini (Grottini Team Recanati), in 37’37’’, quinto Luigi Mediatore (Fano Corre), in 41’16’’. Tra le donne ha invece primeggiato Penelope Crostelli (Marotta Mondolfo Run), in 43’58’’, che ha preceduto Monia Palazzesi (Caraffa Sport), in 47’18’’, e Alessia Tranfo (Marotta Mondolfo Run), in 47’26’’. Oro di società per l’Asd "Marotta Mondolfo Run".

Leonardo Oliva