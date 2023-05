Club Nautico ancora campione italiano

Grandissima affermazione del Club Nautico Pesaro al Campionato Italiano Drifting per società che si è svolto a Vieste dall’11 al 14 maggio. All’evento partecipavano ben 48 equipaggi provenienti da tutta Italia e il sodalizio pesarese ha ottenuto un risultato eclatante conquistato il primo, il terzo e l’ottavo posto con i tre equipaggi partecipanti. Nella classifica a squadre sono stati considerati i due migliori piazzamenti della stessa società, perciò con il primo ed il terzo posto il Club Nautico Pesaro Asd ha conquistato il titolo italiano 2023. Ecco la classifica per società: 1° Club Nautico Pesaro, 2° Big Game Estensi, 3° Tuna Club Senigallia, 4° Gargano Tuna Fish, 5° Fishing Club Vieste, 6° Lo Svasso.

"Un’altra splendida affermazione dei nostri atleti, che ci hanno ormai abituati a grandissimi risultati" commenta il presidente del Club Nautico Francesco Galeppi. L’equipaggio primo classificato era composto da Marco Eusebi, Andrea Galeppi e Cyrill Zubillaga. Sul podio come terzi sono saliti invece Francesco Galeppi, Mauro Molinati, Simone Simoncelli e Carlo Taddei. Infine, dell’equipaggio giunto ottavo, facevano parte Lorenzo Garattoni, Domenico Veschi e Christian Bertozzini. Due i figli d’arte, Andrea Galeppi, figlio del presidente del Club Nautico ("è molto più bravo di me" chiosa il papà) e Marco Eusebi, erede del Ct della Nazionale azzurra Mirco, a conferma di una tradizione che a Pesaro vanta radici profonde: "Negli ultimi nove anni il Club Nautico ha portato a casa ben 5 titoli fra drifting e traina d’altura – sottolinea il presidente Galeppi -. Una tradizione nata negli anni ‘90, quando oltre ai grossi tonni si pescavano anche gli squali. Oggi i tonni sono diminuiti di numero e hanno stazze diverse, molto più piccole. Per preservare la specie, la Fipsas ha lanciato lo slogan del ‘no kill’ per cui in tutte le manifestazioni federali i tonni non vengono più nemmeno tolti dall’acqua per pesarli, ma solo avvicinati alla barca e misurati con un’asta colorata che rappresenta dei coefficienti coi quali viene poi stimato un peso tecnico. Fanno fede anche i video girati a bordo".

Ora, dopo quello organizzato perfettamente nel 2021, il Club Nautico si candiderà di nuovo ad organizzare il Mondiale, assegnato all’Italia per il 2025.

e.f.