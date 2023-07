Coach Buscaglia va a tutto gas "Ecco come sarà la mia Vuelle"

Coach Buscaglia, quali i motivi della rinuncia a Moretti?

"E’ un giocatore di qualità e nessuno le discute, ma per caratteristiche tecniche e contratto deve giocare alla stregua di un titolare. Valutata la situazione complessiva di tutti gli altri, era complicato perché non può partire da dietro e intasare il reparto, in tanti sarebbero stati scontenti, quindi è una scelta che abbraccia la squadra nel suo complesso. La maturità del pubblico di Pesaro è notevole e sono sicuro che in tanti hanno capito".

Quindi si punta su un play straniero: che caratteristiche avrà?

"Abbiamo dei giocatori di rottura come Tambone e Visconti che incidono ma non possono avere il reparto in mano. Quindi abbiamo bisogno di due giocatori capaci di playmaking, con buona capacità di palleggio: uno sarà più play, l’altro una guardia che senza invadere il ruolo di regista possa però coprire e sostenere Tambo".

Improbabile, perciò che ci sia un sesto esterno importante.

"Esatto. Senza coppe, con una partita la settimana e il rispetto della crescita dei giocatori che devono continuare il loro percorso, ha più senso inserire un giovane da far maturare".

Avete confermato Totè: con quali presupposti?

"Mi intriga molto il suo finale interessante, che pesa molto di più in una stagione di un inizio interessante. Il messaggio che ha lanciato vale come una partenza per il 202324: la sua è stata una crescita anagrafica e tecnica in un posto dove sta bene, che gli dà molto e al quale lui vuole dare tanto. Col rientro di Mazzola, che ci consentirà di giocare con quintetti più o meno grandi, anche Leo ci potrà dare più dimensioni. Quanto al rapporto fra noi, non c’è mai stata una vera frattura: sono arrivato a Napoli che mancavano 8 partite, ci dovevamo salvare e lui dopo tre giorni si è infortunato, normale che abbia fatto giocare gli altri lunghi. Ma più che analizzare il passato, abbiamo parlato del futuro e ci siamo trovati d’accordo sulle motivazioni. Contano più quelle dei contratti e lui ne ha".

Anima italiana dunque?

"Sì, ci credo molto che possano essere il cuore della squadra, a partire da Tambone che è qui da più tempo e dà continuità in spogliatoio. Ma li ho sentiti tutti e quattro molto attaccati alla piazza e alla maglia".

E Delfino?

"Abbiamo trattato prima le scadenze sulle quali dovevamo pronunciarci. Dalla prossima settimana cominceremo a parlare dei nuovi acquisti e lui in questo momento è un giocatore senza contratto, con la differenza che ha giocato qui".

Capitolo pivot: la Vuelle è passata da un centro esplosivo ad uno tecnico. Quale tipologia preferisce?

"Sono più per le caratteristiche che aveva Tyrique Jones, anche perché con le qualità di Mazzola e Totè abbiamo bisogno di inserire verticalità e atletismo".

Sulle ali invece?

"Cerchiamo un 3 e un 4 che possano permetterci di essere atipici e bi-dimensionali, capaci di giocare dentro e fuori, con verticalità, senso del rimbalzo e capacità difensive. Mentre la guardia deve soprattutto far canestro, le ali devono saper fare anche altro. Ho un debole per il ruolo di ala piccola, giocatore chiave".

Americani o europei?

"Non è vincolante il passaporto. Mi piacciono i mix e si fanno delle scoperte interessanti in campionati tipo Polonia, Finlandia, Belgio, che conosco bene dopo essere stato Ct dell’Olanda. Attraverso quei paesi, molti americani mettono piede in Europa per poi esplodere".

Quanto tempo vi date per fare la squadra?

"Il mercato viaggia veloce ed è la prima volta dopo il Covid. Le idee sui profili sono già chiare e con Stefano Cioppi ci capiamo al volo. Capacità organizzativa e intelligenza valgono denaro e in questa società ne ho trovata parecchia".

Elisabetta Ferri