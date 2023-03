Coach Ceriscioli, bis in Coppa Italia "Stravedo per i metodi di Repesa"

E’ uno degli allenatori pesaresi più vincenti. Allo scudetto del basket in carrozzina conquistato nel 2019 e la Coppa Italia del 2021, Roberto Ceriscioli aggiunge la Coppa Italia 2023. Conquistata a Porto Torres contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna, battuta 68-63 davanti ai suoi tifosi accorsi in massa da Sassari: "E pensare che siamo arrivati alle Final Four abbacchiati per l’eliminazione nella semifinale scudetto per mano dei nostri rivali di Giulianova - racconta Ceriscioli -. Ma una volta lì, battuta agevolmente Padova, abbiamo ripreso fiducia e carica, volevamo rifarci e ci siamo riusciti con volontà e carattere". Un gruppo ormai consolidato quello del Porto Potenza Picena: "Siamo insieme con lo stesso nucleo da sei anni con un progetto a lungo termine in cui abbiamo cresciuto dei giovani talenti che oggi sono l’ossatura della Nazionale. Abbiamo seminato e ora stiamo raccogliendo i frutti, anche se ogni tanto ne perdiamo qualcuno per strada, lo scudetto era alla nostra portata". Ora voleranno a Cantù per le Final Eight di Eurolega con la speranza di mettere un altro trofeo in bacheca.

Ceriscioli, grande tifoso della Vuelle, ammira Repesa: "Stravedo per lui e cerco di prendere spunti dal suo metodo: in estate erano tutti scettici ma è riuscito a dare una fisiomomia definita alla squadra che ora ha fatto riesplodere la passione in città". E chiude con un sogno: "Sarebbe bello un giorno che la Vuelle avesse la sua costola di basket in carrozzina così come la Dinamo. Sarebbe un onore per questi ragazzi giocare con la stessa maglia, come succede al Banco di Sardegna. Serve solo qualcuno che si metta d’impegno perché i disabili stanno finalmente uscendo di casa per fare sport".

