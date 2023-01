Coach D’Amato chiama il pubblico di Urbania: "Con Gualdo match fondamentale"

"Ad oggi abbiamo fatto un percorso molto buono". Così coach Alberto, Lillo, D’Amato sulla sua Urbania che milita in serie C Silver. Il tecnico di Pesaro va nel dettaglio: "Con tredici vittorie su quindici partite, certamente sono molto soddisfatto dei miei giocatori. Hanno lavorato sempre molto e si meritano questi risultati". Un cammino che non è per nulla scontato: "Però siamo tutti consapevoli del fatto che, con la riforma dei campionati, quello che abbiamo fatto ad oggi non basta per garantirci la presenza nella prossima serie C unica, quindi non possiamo minimamente cullarci sugli allori e bisogna continuare a lottare fino alla fine". A partire da domenica prossima: "Sì, abbiamo un incontro molto delicato – sottolinea D’Amato –, visto che incontreremo ad Urbania un’altra concorrente diretta, parlo di Gualdo che sta facendo molto bene ed ha un team composto da diversi giocatori di categoria superiore, oltre ad aver avuto grandi risultati in trasferta". L’allenatore dei durantini chiude: "Quindi auspico una grande presenza di pubblico che ci spinga in questo difficilissimo scontro". La squadra di Urbania viene dall’importante successo in trasferta a San Marino contro il Titano per 68-73. E’ stata una vera e propria battaglia. I durantini l’hanno spuntata solo alla fine. La squadra marchigiana consolida il secondo posto in classifica grazie a questo successo arrivato nella prima giornata del girone di ritorno. La graduatoria vede dunque l’Italservice Loreto Pesaro al comando con 28 punti, seguita appunto da Urbania a quota 26. Al terzo posto con 20 punti c’è la Bartoli Fossombrone Mba.

Beatrice Terenzi