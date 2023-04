Coach Repesa: "Napoli ci ha messo più energia nel finale e non abbiamo retto"

"Complimenti a Napoli per un’importante vittoria conquistata con un finale più energico". Sono gli ennesimi elogi che Repesa è costretto a fare agli avversari in questo girone di ritorno: "Noi ci abbiamo provato, ma all’inizio dell’ultimo quarto siamo andati giù e non siamo riusciti a rientrare. Abbiamo finito l’ossigeno? Non credo, abbiamo giocato in dieci e tutti hanno avuto la possibilità di rifiatare, non c’era motivo per essere più stanchi di loro nel finale". Gli viene chiesto come mai la Vuelle non abbia insistito di più nel servire i lunghi con Zerini in campo per tutto il 3° quarto: "Non abbiamo insistito a dare palla sotto quando Williams era seduto perché bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori e Kravic non è un centro che si trova bene nel ricevere spalle a canestro, così abbiamo sfruttato di più queste occasioni con Cheatham, che non è andato male".

Pancotto sorride per la 500ª vittoria della sua carriera che peserà sulla corsa per la salvezza: "Grazie al pubblico: questa era la nostra ultima partita in casa e la gente meritava un congedo del genere. Ci hanno anche criticato durante la stagione, ma restandoci sempre vicino e i giocatori hanno risposto con il giusto atteggiamento e qualità del gioco. Abbiamo fatto una gran partita, con una differenza: nel primo tempo ci siamo limitati a fare un canestro in più di Pesaro, che vanta il secondo attacco della serie A, nella ripresa abbiamo aggiunto la difesa che serviva per fare il break, sapendo costruire nelle difficoltà".

e.f.