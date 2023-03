Colpaccio della Mercatellese Vince sul campo del Real Metauro

real metauro

REAL METAURO: Ottavi, Copa, Antinori, Giuliani E., Omiccioli, Attorresi (20’st Ceramicoli S.), Boiani, Pagnoni ( 20’st Torregiani(), Gambelli, Giacomellio (10’st Saurro), Mainardi. All. Bruscolini

MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini, Bonelli, Cruciani, Buruiana, Ndoj (45’st Sacchi), Manca, Ciaffoni (35’ st Benedetti), Paoli, Del Gallo, Bruscia. All. Cappelli

Arbitro Giorgini di Jesi

Rete: 42’ pt Paoli

Colpaccio della Mercatellese che vince sul campo del Real Metauro conquistando tre punti d’oro nella lotta per la salvezza. La formazione ospite ha approfittato della giornata negativa dei padroni di casa autori di una prestazione molto insoddisfacente specialmente in attacco. Per tutto il primo tempo tanto fraseggio a centrocampo ma nessun tiro in porta di Cecconi e compagni, al 42’ poi la Mercatellese passa in vantaggio con una deviazione rasoterra di Paoli su passaggio di Bruscia.