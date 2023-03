Comanda il San Cristoforo Fano Colbordolo incalza a meno uno

Dopo cinque giornate del campionato di bocce le tre squadre della provincia pesarese, inserite nel girone 2 del centronord insieme ad altre tre squadre marchigiane e due abruzzesi, sono nei primi quattro posti della graduatoria. Al comando c’è la San Cristoforo Sportland Fano, squadra molto competitiva per la categoria, con campioni affermati come Gianluca Manuelli e Giovanni Iacucci e giovani di sicuro avvenire come Riccardo Campanelli e Alex Incerti. I fanesi sono balzati al comando dopo l’ultima giornata in cui hanno sconfitto per 7-1 gli abruzzesi del Selva, approfittando al contempo della sconfitta del Serra de’ Conti sul campo di un’altra squadra del Pesarese, il Colbordolo, che con questo risultato si è installato al secondo posto della graduatoria a -1 dalla San Cristoforo e a pari punti con il Serra de’Conti. In quarta posizione, a -2 dalla vetta, c’è l’altra squadra del Pesarese, il Lucrezia, che nell’ultimo turno ha sconfitto con un netto 7-1 la Sambenedettese.

l.d.