Come sta Bagnaia: si riposa a Pesaro, in attesa di tornare in pista a Misano

Pesaro, 6 settembre 2023 – Tutta Pesaro tifa per il pronto recupero del concittadino d’adozione Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Il motociclista campione del mondo con la Ducati infatti è miracolosamente uscito pressoché illeso dal terribile incidente di domenica a Barcellona, ma ha riportato ovviamente numerosi traumi e contusioni, sarà comunque presente a Misano con l’obiettivo di correre il Gran Premio di casa. Il pilota sarà sottoposto ad un controllo medico giovedì per ottenere il benestare dei medici.

Bagnaia: le condizioni dopo l’infortunio

Con il passare dei giorni ed il riproporsi delle drammatiche immagini risulta sempre più evidente che durante il gran premio di domenica in Spagna il ducatista è stato protetto da qualcuno lassù, evitando conseguenze che potevano essere fatali.

Tuta e stivali, moderni strumenti di protezione, hanno sicuramente fatto la loro parte nell'evitare il peggio. Il passaggio di Brad Binder sulla gamba destra poteva avere conseguenze devastanti, senza pensare cosa sarebbe potuto succedere se qualcuno lo avesse centrato nella zona del collo.

Rientrato a casa, a Pesaro, Bagnaia ha ripetuto una tac che ha confermato l'assenza di danni gravi. Tanti i lividi sparsi sul corpo a ricordargli l'incidente, soprattutto all'altezza del coccige, e un paio di stampelle per aiutarsi nella deambulazione.

Bagnaia in stampelle dopo l'incidente

Le news su Bagnaia in vista di Misano

Ma la mente di Pecco è rivolta alla prossima gara. Lo scampato pericolo è già storia passata e non potrebbe essere altrimenti perché il Mondiale non si ferma. Jorge Martin è lontano solo 50 lunghezze e nel grande equilibrio della classe regina non si può lasciare spazio agli inseguitori. Venerdì mattina a Misano iniziano le libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini e l'obiettivo del leader del mondiale MotoGP è esserci, naturalmente dopo un’idoneità che dovrà essergli concessa dai medici. Per Bagnaia salire in sella è importante sia per un pronto recupero mentale, senza ‘staccare’ troppo, dimenticando subito lo shock, sia per non perdere troppi punti.

Difficile vincere nelle sue condizioni, ma almeno racimolare alcuni punti non sarebbe male in ottica classifica.

"Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, – afferma il pilota -, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’ok potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa, è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica”.

Il calore della famiglia

Ora Francesco sta riposando circondato dall'affetto della famiglia e della fidanzata Domizia Castagnini, per lasciare che gli ematomi facciano il loro corso e rinfrancarsi anche con le coccole che genitori, amici e fidanzata certamente non gli fanno mancare. Il tutto nell’attesa di Misano.