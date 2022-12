"Comincia un altro campionato Ma il mio Montecchio è pronto"

Il torneo di Promozione dopo la sosta per la festività natalizie riprenderà domenica (con gli anticipi al sabato). "Gennaio e febbrao – sottolinea il dg della K Sport Montecchio Matteo Mariani – saranno determinanti ai fini dell’esito finale. È un periodo dell’anno dove campi pensanti, meteo e mercato possono far saltare ogni pronostico. Grossi stravolgimenti non ci sono stati ma già cambiare due o tre unità in un totale di otto giocatori over potrebbe incidere e non poco su un undici titolare". Quanto alle provinciali, continua Mariani, "l’Urbania ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore, giustamente non ha mosso quasi nulla, reinserendo in rosa solo il 2003 Mema che gli potrà garantire di giocare con un over in più nel reparto avanzato mentre i Portuali Ancona hanno fatto innesti importanti ed esperti come il trequartista Lazzarini, il centrocampista Nicola Moretti ed il 2004 Ceresani, tutti di categoria superiore. Il Gabicce Gradara che con l’Urbania è la squadra più in forma del momento, con Tommaso Domini ha notevolmente accresciuto la qualità e l’esperienza del suo centrocampo. La Vigor Castelfidardo ha sostituito Pantone con Pennacchioni, attaccante molto importante per la Promozione e acquistato il bravo under Guercio che già è andato in rete nel mese di dicembre. Il S.Orso ha notevolmente aumentato il tenore della sua rosa riprendendo l’ex Mattioli che in una squadra rodata può fare la differenza e i due 2003 Brocca e Balducci. Il Barbara con Moschini ha messo un tassello fondamentale in una formazione già molto forte ed esperta che potrà dire la sua in tutti i campi".

"Il Villa San Martino con Alessandro Rossi, Carsetti e Simoncelli – continua Mariani – ha di certo acquisito esperienza. Il Valfoglia ha tesserato l’attaccante Cirulli della Maceratese che ha già realizzato un gol da tre punti nell’ultima gara. La Fermignanese con l’innesto di Cusimano e Loberti ha dato maggior sostanza alla squadra, mentre la Biagio Nazzaro è quella che ha cambiato più di tutti, staccando lo storico Giovagnoli, bomber Alessandroni e Moriconi ed inserendo colpi importanti con Montagnoli, Coppari ed il portiere Lanari. Mi aspetto una seconda fase del campionato bella ed avvincente, dove esperienza, voglia di prevalere sugli altri e fortuna faranno la differenza almeno nei prossimi due mesi".

Il Comitato Regionale Marche della Figc ha disposto che la Cagliese militante nel girone A di Promozione disputerà le gare interne, a partire dalla ripresa del campionato dell’8 gennaio 2023 coincidente con la gara con il Villa San Martino (16ª di andata), nel pomeriggio della domenica e quindi non più al sabato. Le gare del campionato di Promozione da recuperare (A. Mondolfo Marotta-Valfoglia, San Costanzo-Villa San Martino e Sant’Orso-Osimo Stazione) si giocheranno mercoledì 11 gennaio alle ore 14,30. Stessa data e stesso orario anche per il recupero di Fermignanese-Barbara. Amedeo Pisciolini