Commissione opere: "Il Benelli? Perfetto"

Unico campo in Italia dove non si è giocato domenica per l’acqua alta (un filmato di Sky campeggia sui principali siti come spot nazionale per la città dello sport), mura perimetrali cadenti in più punti con crepe profonde, servizi igienici della Prato fatiscenti, nuova tribuna Prato in tubolare fredda e scivolosa, vecchia tribuna Prato puntellata, sbriciolata e transennata con pietre sparse, bar del settore ospiti in un buco sotterraneo con bagni sospesi nel vuoto, pista segata a metà, tribuna centrale per metà bagnata, case edificate al posto dei parcheggi grazie a un project financing fallimentare che doveva produrre il nuovo stadio alla Torraccia con la giunta Ceriscioli e che invece ha portato solo cemento. Nonostante una realtà allucinante, una grande area abbandonata nel centro della città, lo stadio non è nell’agenda di questa Giunta comunale. Lo annuncia anche Daniele Malandrino consigliere comunale di Fratelli d’Italia, nonché storico tifoso della Vis: "E’stata discussa, nella commissione “Nuove opere“ la mozione di Fratelli d’Italia, presentata da me, con la quale si chiede che il sindaco e la Giunta si impegnino per prevedere gli stanziamenti necessari per la copertura della gradinata Prato e, soprattutto, che si valuti un generale piano di ammodernamento della stadio...