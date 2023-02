Buon compleanno Valentino Rossi, oggi il Dottore compie 44 anni di record

Valentino Rossi

Pesaro, 16 febbraio 2023 – E sono 44. Valentino Rossi festeggia oggi il suo compleanno, e tanti sono gli auguri dal mondo dello sport e dello spettacolo. In primis, dalla sua compagna di vita Francesca Sofia Novello, che scrive sui social: “Buon compleanno amore mio grande. By your side, forever and ever”. Già, è sempre stata al suo fianco Novello, soprattutto nelle fasi clou della sua carriera. Dall’addio alle moto – dove Valentino Rossi, ragazzino di Tavullia, si è conquistato il titolo di campione del mondo – all’approdo alle auto, dove già si è aggiudicato il 3 podio sulla 24H di Dubai. Insomma, grande l’orgoglio di Francesca Sofia che aggiunge al post ‘l’avventura delle avventure’: “Abbiamo costruito una famiglia insieme”, e di sfondo la foto della piccola Giulietta. Valentino Rossi ‘soffia’ 44 anni di record Ognuno ha le proprie candeline. E il Dottore di Tavullia di record ne ha conservati tanti. E per omaggiare il campione pesarese, ecco qui i suoi più grandi successi. 9 mondiali vinti 432 gran premi corsi 115 gran premi vinti nel motomondiale 235 podi conquistati nel motomondiale È il pilota Yamaha di maggior successo con 56 vittorie … e la lista potrebbe continuare a lungo.