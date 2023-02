Con 5 e 10 euro in Prato e Laterale

Sono due le strade possibili per assistere a Vis Pesaro-Pontedera. La prima: presentarsi allo stadio col tagliando del match rimandato (a patto di non aver chiesto il rimborso). La seconda: beneficiare delle promozioni in Prato e in Laterale. I prezzi: 10 euro per donne e uomini dai 22 anni in poi; 5 euro per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni; 1 euro per bambine e bambini da 0 a 10 anni. Invariati invece i prezzi in Tribuna Centrale, con la maggiorazione prevista per il giorno della gara. I biglietti si possono acquistare ai botteghini dello stadio (14:45-18:45, via Simoncelli e via Campo Sportivo), sul sito www.vivaticket.com e in tutti i punti i vendita autorizzati. A Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico.tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310).