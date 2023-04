Con Davis squalificato, il play sarà Ruzzier

Nel ponte in cui si celebra la liberazione, questo pomeriggio la Carpegna Prosciutto cerca la propria di liberazione nel match casalingo contro la non proprio lanciata Trieste. La società friulana si presenta alla VitriFrigo Arena sulla striscia negativa di tre incontri, l’ultima persa malamente in casa a Sassari 103-80, ma sopratutto colpita nel morale dalla positività al doping (precisamente alla cocaina) trovata in Corey Davis, playmaker americano che in stagione viaggiava a 13.1 punti e 4.5 assist. La formazione di Legovich viaggia nei piani bassi della classifica, e a tre giornate dal termine ogni partita diventa decisiva per salvarsi, contando Varese che nonostante la penalizzazione è a 16 punti, -2 da Napoli e Verona e -4 dal gruppetto che include Trieste. I biancorossi si presentano a questo match con playmaker Michele Ruzzier, promosso titolare dopo l’assenza di Davis e autore di 11 punti e 7 assist nell’ultima, tornato a Trieste a novembre, e dalla panchina il classe ‘94 Stefano Bossi, nell’ultima autore di 8 punti e 5 assist. Nel ruolo di guardia scende invece in campo il miglior marcatore della Serie A, Frank Bartley, 19.3 punti a gara e 5 rimbalzi, e in panchina il veterano Luca Campogrande.

Salendo di centimetri, il neo triestino Robert Strumbis sarà protagonista nel ruolo di ala piccola per la quinta apparizione (5 punti appena) insieme al capitano Ludovico Deangeli, mentre Emanuel Terry e Skylar Spencer occupano il pitturato rendendo l’Allianz la miglior rimbalzista del campionato (37.7 a partita contro i 33.4 della Vuelle, quindicesima). Terry, arrivato a febbraio, ha disputato solo dieci incontri tenendo medie da 10.7 punti e 7.8 rimbalzi con una super percentuale del 69% da due punti, bilanciata da uno scarso 25% da tre punti, mentre Spencer è il miglior rimbalzista dell’intero campionato con 8.1 palloni catturati a gara, oltre a 8.6 punti. Il compito sotto canestro di Totè e Kravic sarà impegnativo, nella speranza di riscattare le ultime uscite non entusiasmanti.

Leonardo Selvatici