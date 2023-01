Con il Pineto l’Alma Fano si affida alla cabala

L’unica cosa a cui può appellarsi il Fano nella trasferta domani in casa della capolista Pineto è la cabala: i granata sono l’unica formazione che finora hanno sconfitto i biancazzurri alla seconda giornata di andata grazie alle reti di Padovani e Broso (2-1). Il fatto che i due poi si siano infortunati, - il primo molto più gravemente tanto da dover saltare ormai tutta la stagione, il secondo ha giocato appena 10 partite su 18 finora disputate in campionato – fa crescere nell’ambiente fanese il rimpianto di ciò che poteva essere e non è stato. È certo ormai che la corsa del Fano nella parte iniziale della stagione aveva una base concreta nella disponibilità della coppia d’attacco titolare Padovani-Broso, quando poi questa ha cominciato a mancare sono iniziati i problemi e la discesa libera verso la parte bassa della classifica. Il Fano (23 punti) oggi è a 20 punti dal Pineto (43) che è in testa e a 10 lunghezze dal Tolentino (13) che chiude la classifica, i segnali più evidenti di uno stato di crisi che si è acuito nelle ultime settimane. Il Fano ha collezionato 6 sconfitte nelle ultime 9 gare (più 2 pareggi e 1 vittoria), mentre il Pineto...